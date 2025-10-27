Британского короля освистали у Личфилдского собора из-за принца Эндрю

Tекст: Ирма Каплан

Мужчина из толпы у Личфилдского собора в Стаффордшире окликнул монарха, спросив: «Как давно вы знаете об Эндрю и Эпштейне?»

Другой, снимавший происходящее на мобильный телефон, также спросил: «Вы просили полицию отмазать Эндрю? Должны ли члены парламента участвовать в дебатах с членами королевской семьи в Палате общин?»

Толпа буквально набросилась на монарха, а один из присутствующих велел ему «заткнуться», пишет Sky News.

Грэм Смит, глава антимонархической организации Republic, заявил, что, по его мнению, этот крикун – один из сторонников организации. Он добавил, что членам королевской семьи нужно решиться бросить вызов, так как если политики не будут выполнять свою работу, а полиция не проведет расследование, то «все больше и больше людей будут задавать непростые вопросы».

«Мы хотим, чтобы телеведущие пригласили Карла III в студию и задали ему те же вопросы», – заявил Смит.

Принц Эндрю подвергся критике из-за недвижимости, в которой он проживал фактически бесплатно с 2003 года. Все чаще звучат призывы официально лишить его герцогского титула, что может быть сделано только парламентским актом. Также народ требует заставить его отказаться от 30-комнатного дома Royal Lodge в Виндзорском парке.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме. В деле Эпштейна упоминали бывшего президента США Билла Клинтона, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Бренсона, британского принца Эндрю.

В 2022 году принц Эндрю был лишен военных званий и королевского патронажа из-за обвинений в изнасиловании. По данным СМИ, британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что он больше не будет называться «Его королевское высочество».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита. В октябре британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном.