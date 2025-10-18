Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.21 комментарий
Британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном
Британский принц Эндрю сообщил, что больше не будет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
Решение принято после обсуждения с королем Карлом III и одобрено членами королевской семьи, отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.
«Продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место», – приводит слова принца Эндрю ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Он подчеркнул, что намерен придерживаться решения пятилетней давности об отстранении от общественной жизни и теперь делает еще один шаг, отказываясь от титула и наград с согласия короля. Он также заявил, что «решительно отвергает» выдвинутые против него обвинения.
По информации издания, 65-летний принц откажется и от высшей рыцарской награды Британии – орден Подвязки. Принцем он останется, поскольку является сыном королевы Елизаветы II. По информации издания, бывшая супруга принца Сара Фергюсон также утратит титул герцогини Йоркской.
Король Карл III, по данным газеты, остался доволен решением брата, изменения вступают в силу немедленно. Принцу Эндрю и Саре Фергюсон также указано, что их не пригласят на семейное празднование Рождества в поместье Сандрингем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме. В деле Эпштейна упоминали бывшего президента США Билла Клинтона, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Бренсона, британского принца Эндрю.
В 2022 году принц Эндрю был лишен военных званий и королевского патронажа из-за обвинений в изнасиловании. По данным СМИ, британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что он больше не будет называться «Его королевское высочество».