По факту пропажи женщины во время купания в Кольском заливе завели дело
Следователи выявили, что использовавшиеся во время экстремального купания на Кольском полуострове гидротермокостюмы были просрочены и не имели необходимого освидетельствования.
Гидротермокостюмы, использованные для экстремального айс-флоатинга в Кольском заливе, не соответствовали требованиям безопасности и имели истекший срок годности, передает ТАСС.
«В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотр которых установил, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует», – цитирует агентство пресс-службу Следственного комитета России.
По данным следствия, инцидент произошел 1 января у Поморской набережной города Кола, где индивидуальный предприниматель организовал купание для группы клиентов.
Во время мероприятия женщину 1968 года рождения, гражданку Белоруссии, сильным течением унесло в неизвестном направлении. Ее поиски продолжаются, местонахождение до сих пор не установлено.
Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Для обследования акватории Кольского залива и Баренцева моря был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который работал совместно с наземными и водными спасательными группами. Следственные мероприятия продолжаются, идет сбор доказательств по делу.
