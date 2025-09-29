Ученые разработали защищающий от акул гидрокостюм

Tекст: Ирма Каплан

Состав гидрокостюма обеспечивает гибкость и защиту, что делает его подходящим для использования на отдыхе вместо тяжелых кольчужных аналогов. На испытаниях материал оставался невредимым, что позволяет предположить его спасательные возможности для серферов, рискующих преодолевать воды, кишащие акулами, пишет Daily Mail.

На выходных у необитаемого острова Кокос в Коста-Рике мексиканский дайвер подвергся нападению акулы, которая искусала его голову и лицо, сообщил портал Diario Extra. Кроме того, акула сильно искусала снаряжение, в частности шланги, питающие дайвера кислородом. Спасатели экстренно эвакуировали пострадавшего.

В этой связи профессор Чарли Хувенирс, возглавляющий Группу по экологии южных акул, сказал, что изобретенные костюмы не убирают риск атаки насовсем. Могут быть повреждения внутренних органов, но результаты показывают, что костюмы могут уменьшить кровопотерю и травмы от рваных ран и проколов зубами, спасая жизни.

В новом исследовании ученые протестировали эффективность четырех новых материалов, устойчивых к укусам акул – Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX–S и Brewster. Каждый был оценен на предмет его способности снижать травматизм от белых и тигровых акул по сравнению со стандартным неопреном.

Результаты показали, что все четыре материала эффективны в предотвращении укусов.

«Несмотря на небольшие различия между четырьмя протестированными материалами, все они уменьшали количество существенных и критических повреждений, которые обычно сопровождаются сильной кровопотерей, потерей тканей или конечностей», – сказал доктор Том Кларк из Колледжа науки и инженерии Университета Флиндерса.

В 2023 году число нападений акул со смертельным исходом во всем мире удвоилось. Команда установила, что большая белая, тигровая и бычья акулы убили большинство пловцов, хотя они подчеркнули, что увеличение числа случаев смерти связано с тем, что с каждым годом в океане оказывается все больше людей, и все больше внимания уделяется сообщениям об укусах и смертельных исходах.

Авторы нового исследования надеются, что полученные результаты будут способствовать переходу от смертельных методов борьбы с акулами к нелетальным альтернативам.

«Наше исследование показало, что устойчивые к укусам материалы, входящие в состав гидрокостюмов, могут уменьшить ущерб от крупных белых и тигровых акул (длиной до 3 м) по сравнению со стандартными неопреновыми гидрокостюмами, даже при умеренных и сильных укусах», – добавил доктор Кларк.

