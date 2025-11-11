Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Австралийский серфингист выжил после атаки акулы-людоеда
Серфер Макдональд чудом выжил после нападения акулы
В Австралии 61-летний серфингист Энди Макдональд выжил после нападения акулы-людоеда во время занятий вингфойлингом на побережье города Маргарет-Ривер.
Австралиец, занимаясь серфингом на побережье Маргарет-Ривер, подвергся нападению акулы. Об этом сообщает ABC News.
По словам 61-летнего Энди Макдональда, удар был такой силы, будто его сбил товарный поезд. Спортсмен занимался вингфойлингом и не ожидал нападения хищника. Акула вцепилась в доску и потащила его под воду. Макдональд решил, что это конец, и начал отбиваться.
«Я упал прямо на нее, на акулу, и просто начал ее бить. Она утащила меня под воду, вместе с доской и парусом. И я подумал: »Ну, вот и все«», – передает телеканал слова Макдональда. На помощь Макдональду приплыл его друг Нил Мэттисон, который заметил происходящее неподалеку. Вместе им удалось добраться до берега.
На доске остались следы от укуса – полукруглый кусок диаметром 35-38 сантиметров. Вид и размер акулы предстоит установить экспертам. Предположительно, это была молодая белая акула-людоед длиной от трех до трех с половиной метров. Спортсмен отметил, что это уже восемнадцатая его встреча с акулой с начала года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики создали гидрокостюм, способный защитить от укуса большой белой акулы благодаря использованию прочных и легких волокон, а также полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы.
Курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата и увеличения числа инцидентов с морскими обитателями.
Власти Египта ранее закрыли пляжи у десяти отелей курортов Хургада и Макади после появления акул у побережья.