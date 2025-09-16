На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
В Египте закрыли пляжи из-за нашествия опасных акул
Власти Египта приняли решение временно закрыть пляжи, прилегающие к десяти отелям курортов Хургада и Макади, после сообщений об акулах у побережья.
В нескольких популярных районах Египта временно запретили купание после появления акул у берегов курортов Хургада и Макади. передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot
Среди отелей, пляжи которых оказались под запретом, названы такие известные комплексы как Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.
Меры безопасности были введены срочно после того, как туристы заметили морских хищников вблизи береговой линии. Туроператоры продолжают предупреждать россиян, которые планируют поездки в Египет в ноябре, о риске появления тигровых и тупорылых акул у берегов популярных курортов.
