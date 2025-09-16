В Египте закрыли пляжи из-за нашествия опасных акул

Tекст: Вера Басилая

В нескольких популярных районах Египта временно запретили купание после появления акул у берегов курортов Хургада и Макади. передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot

Среди отелей, пляжи которых оказались под запретом, названы такие известные комплексы как Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.

Меры безопасности были введены срочно после того, как туристы заметили морских хищников вблизи береговой линии. Туроператоры продолжают предупреждать россиян, которые планируют поездки в Египет в ноябре, о риске появления тигровых и тупорылых акул у берегов популярных курортов.

Ранее акула атаковала мальчика у побережья Ки-Ларго во Флориде.

Акулы и скаты в Турции нападают на отдыхающих из-за нехватки кислорода в воде.

Акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе Приморья.