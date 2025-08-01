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Для спасения кота в Петербурге выделили патрульный катер
Для помощи черно-белому коту, застрявшему в отверстии гранитной облицовки набережной Фонтанки, власти Петербурга предоставили спасателям патрульный катер, сообщил комитет города по транспорту.
Судно направлено для поддержки спасательной операции, чтобы обеспечить доступ спасателям и снизить волновое воздействие на воду, пояснили в комитете РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что катер ГКУ «Агентство внешнего транспорта» координирует ситуацию на воде и сообщает другим судам о необходимости снизить скорость прохода мимо участка операции. Благодаря малым размерам патрульного катера он может подойти максимально близко к месту, где находится животное.
Ранее служба спасения животных «Кошкиспас» информировала о том, что спасатели не могут вызволить черно-белого кота уже четвертый день, несмотря на ежедневные попытки с гидрокостюмами.
Животное находится на глубине около четырех метров и метре-двух от стенки набережной.
Ранее в Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек. Для спасения животных участок пришлось раскапывать вручную.