Для спасения кота в Петербурге выделили патрульный катер

Tекст: Алексей Дегтярев

Судно направлено для поддержки спасательной операции, чтобы обеспечить доступ спасателям и снизить волновое воздействие на воду, пояснили в комитете РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что катер ГКУ «Агентство внешнего транспорта» координирует ситуацию на воде и сообщает другим судам о необходимости снизить скорость прохода мимо участка операции. Благодаря малым размерам патрульного катера он может подойти максимально близко к месту, где находится животное.

Ранее служба спасения животных «Кошкиспас» информировала о том, что спасатели не могут вызволить черно-белого кота уже четвертый день, несмотря на ежедневные попытки с гидрокостюмами.

Животное находится на глубине около четырех метров и метре-двух от стенки набережной.

Ранее в Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек. Для спасения животных участок пришлось раскапывать вручную.