В Ульяновске отца заподозрили в убийстве двух дочерей и их матери

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, следователи проверяют на причастность к совершенному преступлению отца семейства, который, по предварительной информации, мог попытаться покончить с собой после случившегося, передает РИА «Новости».

«Главу семейства подозреваем», – сообщил собеседник агентства.

Сейчас подозреваемый находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Тела 27-летней женщины и двух малолетних девочек в среду обнаружила бабушка, когда пришла в гости к семье.

В августе женщина убила двоих детей и покончила с собой в Екатеринбурге.

В апреле суд в Омске арестовал мужчину за убийство сына сожительницы и истязание троих детей.