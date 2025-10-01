Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
В Ульяновске отца заподозрили в убийстве двух дочерей и их матери
Уголовное дело по факту убийства двух и более лиц возбуждено в Ульяновске после обнаружения тел девушки и двух ее детей, сообщили в СУ СК России по Ульяновской области.
По информации ведомства, следователи проверяют на причастность к совершенному преступлению отца семейства, который, по предварительной информации, мог попытаться покончить с собой после случившегося, передает РИА «Новости».
«Главу семейства подозреваем», – сообщил собеседник агентства.
Сейчас подозреваемый находится в больнице, угрозы его жизни нет.
Тела 27-летней женщины и двух малолетних девочек в среду обнаружила бабушка, когда пришла в гости к семье.
