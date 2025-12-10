Суд назначил дату начала допроса фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Суд назначил начало допроса 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» на 15 декабря

Tекст: Валерия Городецкая

Как рассказал один из адвокатов участников процесса, который проходит на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, «в следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых», передает ТАСС.

Адвокат также уточнил, что в среду сторона обвинения полностью завершила предоставление своих доказательств суду. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе суда.

Напомним, 4 августа в здании Московского городского суда стартовал судебный процесс по резонансному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признаны более 1,7 тыс. человек.