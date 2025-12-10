Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.13 комментариев
Суд назначил начало допроса 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» на 15 декабря
Гособвинение завершило представление доказательств по делу о теракте в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 149 человек, назначена дата начала допроса обвиняемых.
Как рассказал один из адвокатов участников процесса, который проходит на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, «в следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых», передает ТАСС.
Адвокат также уточнил, что в среду сторона обвинения полностью завершила предоставление своих доказательств суду. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе суда.
Напомним, 4 августа в здании Московского городского суда стартовал судебный процесс по резонансному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признаны более 1,7 тыс. человек.