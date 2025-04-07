Суд в Омске арестовал мужчину за убийство сына сожительницы и истязание троих детей

Tекст: Вера Басилая

Омский суд арестовал 33-летнего мужчину из Москаленского района, обвиняемого в убийстве четырехлетнего мальчика и истязании еще трех детей. Пресс-служба регионального следственного управления СК сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

По данным следствия, мужчина умышленно избил мальчика, который скончался на месте. Также он систематически избивал троих детей своей сожительницы. Задержанный признал вину, заявив, что использовал физические наказания для воспитания.

Мать пострадавших на момент преступления находилась в родильном доме. Прокуратура Омска отметила, что женщина стоит на учете в органах внутренних дел за неудовлетворительное исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики Москаленского района, что привело к смерти ребенка.

Ране в квартире на улице Твардовского было обнаружено тело двухлетнего мальчика с признаками насильственной смерти, предположительно убитого своим дедушкой.

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