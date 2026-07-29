Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
МВД: Мошенники совершили 24 тыс. хищений через Telegram
МВД сообщило о 24 тыс. случаев мошенничества через Telegram
С начала года зарегистрировано более 24 тыс. случаев использования Telegram злоумышленниками для совершения дистанционных краж, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Органы внутренних дел выявили свыше 24 тыс. фактов дистанционных хищений, совершенных мошенниками с помощью Telegram, сообщили в профильном управлении ведомства, передает УБК МВД.
Сотрудники МВД и ФСБ установили, что украинские спецслужбы используют популярный молодежный чат-бот для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. При этом администрация платформы игнорирует требования удалить каналы и боты, через которые координируются теракты и массовые убийства.
Основателю мессенджера заочно предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России. Площадка также активно применяется преступниками для сбыта наркотиков, торговли поддельными документами и оружием, кибератак, незаконного сбора данных и рассылки ложных сообщений о минировании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие терроризму.
Украинские спецслужбы использовали популярный чат-бот знакомств для вовлечения российской молодежи в преступную деятельность.
Весной киберпреступники начали красть аккаунты пользователей мессенджера через секретные чаты под видом техподдержки.