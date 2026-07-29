Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
В Петербурге временно закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект»
Станции петербургского метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» временно прекратили работу после того, как в служебном помещении одной из станций почувствовали стойкий запах гари, сообщили пресс-служба метрополитена.
Как уточнили в метрополитене, в служебном помещении на станции «Гостиный двор» зафиксирован запах гари, передает ТАСС.
«На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС – сейчас они проводят осмотр. В целях безопасности станции «Гостиный Двор» и «Невский проспект» временно закрыты для входа и выхода пассажиров», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент транспорта Москвы сообщил о приостановке движения поездов между станциями «Жулебино» и «Котельники» и временном закрытии станции «Котельники».
Мобильная экологическая служба Петербурга пояснила причину появления неприятного химического запаха в нескольких районах города особыми метеоусловиями.
Столичный департамент транспорта сообщил о временном закрытии станции метро «Волгоградский проспект» по требованию полиции из-за жалоб на запах гари.