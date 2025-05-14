Хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, передает РИА «Новости». По заявлению представителей хуситов, удар был нанесен гиперзвуковой ракетой, которая, по их словам, успешно поразила цель.

«Качественная военная операция ракетных войск была направлена на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 часа и успешно достигла своей цели», – говорится в заявлении, прозвучавшем в эфире канала Al Masirah.

Хуситы также утверждают, что в результате атаки воздушное сообщение в аэропорту Бен-Гурион оказалось прервано почти на час. Ранее, во вторник вечером, они уже сообщали о запуске ракет по этому израильскому аэропорту и призывали авиакомпании прекратить туда полеты. Официальные израильские власти пока не комментировали эти заявления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США направили второй авианосец на Ближний Восток. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена. За одни сутки хуситы атаковали авианосец США трижды.