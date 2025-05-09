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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Уиткофф ответил на критику переговоров с руководством России
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    9 комментариев
    9 мая 2025, 18:39 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты для атаки на аэропорт Израиля Бен-Гурион, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    По заявлению официального представителя повстанцев Яхья Сариа, в операции была использована гиперзвуковая баллистическая ракета.

    Сариа отметил, что целью атаки стал аэропорт Лод, также известный как Бен-Гурион, расположенный в районе Яффо, который хуситы называют оккупированным. Его заявление транслировал телеканал Al Masirah.

    В Израиле заявили о перехвате ракеты, которую запустили йеменские хуситы по территории страны.

    8 мая 2025, 20:27 • Новости дня
    Назван новый папа римский

    Папой римским стал американский кардинал Роберт Прево

    Назван новый папа римский
    @ Alessandra Tarantin/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского, сообщили в Ватикане.

    Прево является префектом дикастерии по делам епископов и кардиналом-протодьяконом, а также одним из наиболее влиятельных епископов США, передает РИА «Новости».

    В Ватикане сообщили, что Прево выбрал имя Лев XIV.

    Он стал первым в истории понтификом из США. Имя нового главы католической церкви огласил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра Мамберти произнес латинскую формулу Habemus papam, что означает «У нас есть Папа».

    Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

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    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    8 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Каллас назвала сроки принятия 17-го пакета санкций против России

    Каллас анонсировала принятие 17-й пакета санкций против России к 20 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    По ее словам, утверждение пакета ожидается на следующей встрече глав МИД Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе. Каллас отказалась раскрывать детали обсуждаемых ограничений, отметив, что «он еще не согласован», передает ТАСС.

    Также Каллас подчеркнула, что Евросоюз не собирается отменять антироссийские санкции сразу после завершения конфликта на Украине. Она добавила, что санкции будут сняты только после того, как Россия компенсирует Украине весь ущерб.

    Накануне Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

    Ранее Евросоюз включил в новый пакет санкций 20 компаний из различных стран, обвинив их в «содействии обходу ограничений для России». Европейские страны заявили о желании скоординировать с США введение 17-го пакета санкций против России.

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    8 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Инструктор центра «ВОИН» погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Инструктор Центра «ВОИН» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

    В Telegram-канале «Центр ВОИН» сообщили, что инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» погиб при исполнении воинского долга во время артиллерийского обстрела со стороны украинских войск. Он оказывал первую помощь раненым сослуживцам, когда был смертельно ранен.

    «Для нашего Центра, для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество – вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок – ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности – навсегда останется в памяти и наших сердцах», – обратился участник СВО, Герой России, Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

    Владислав Рахманов родился в 1997 году в Свердловской области, окончил Екатеринбургский колледж физической культуры, служил в 24-й отдельной бригаде специального назначения, а затем работал в охране ФСИН и спецподразделениях МВД. В качестве инструктора он обучал молодежь, передавая им свои знания и вдохновляя их на честную и доблестную службу.

    «В качестве инструктора он передавал свои знания и опыт молодому поколению, вдохновляя рябят быть сильными, честными и добрыми. А его бескорыстный поступок напоминает нам о могуществе человеческого духа, о том, насколько важно хранить в сердце любовь, ответственность и мужество. Вечная ему память. Пусть его имя навсегда останется символом самоотверженности и доблести. Победа будет за нами», – подчеркнул Гаспарян.

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    9 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствие более двадцати мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом Запада, который пытался изолировать Россию, отмечает The Washington Post.

    В материале издания говорится: «В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу».

    Как передает РИА «Новости», издание подчеркивает, что демонстрация военной техники и массовое присутствие иностранных гостей свидетельствуют о провале попыток западных стран добиться дипломатической изоляции России. Издание отмечает, что участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы укрепляет международный статус Москвы и подчеркивает значимость страны на мировой арене.

    Ранее президент России Владимир Путин вместе с руководителями ряда зарубежных государств принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы на Красной площади. В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

    На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.


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    8 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Ватикане избрали нового папу римского

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ватикане завершился конклав, и 267-й папа римский будет объявлен после появления на балконе собора Святого Петра и благословения «Урби эт орби».

    О завершении конклава и избрании нового папы римской католической церкви сообщили в Ватикане. Традиционным сигналом стало появление белого дыма из трубы на крыше Сикстинской капеллы, где проходило голосование кардиналов, передает ТАСС.

    В голосовании участвовали 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Для победы кандидату требовалось набрать две трети голосов, то есть не менее 89. Имя нового 267-го папы римского пока не объявлено. Выбранный глава церкви вскоре появится на балконе собора Святого Петра, чтобы сделать первое публичное обращение и объявить свое папское имя, а также дать традиционное благословение «Урби эт орби».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

    В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Французская Figaro, финская Helsingin Sanomat, испанская El Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле стартовала встреча иностранных глав государств, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, передает РИА «Новости». После прибытия делегации направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада. Торжественное прохождение войск по традиции запланировано на десять часов утра по московскому времени.

    Одними из первых прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По окончании парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами совместно возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее для глав иностранных государств и почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России.

    В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    8 мая 2025, 19:29 • Новости дня
    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

    Агроном Ганичкина рассказала, как вернуть к росту «замершую рассаду»

    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Рост рассады мог остановиться из-за сквозняков, недостатка света, неправильного полива, тесного горшка или бедной почвы, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она объяснила, как вернуть к жизни рассаду, если та «замерла».

    «Замереть» рассада может сразу по нескольким причинам, рассказывает специалист. Во-первых, из-за резких перепадов температуры – например, если она стояла на продуваемом подоконнике или если рядом часто открывали окно, чтобы проветрить помещение. Остановить рост рассады может и недостаток света. «В квартирах и домах света едва ли хватает комнатным растениям. Рассада – молодое растение, и как любому детскому организму ей нужно больше полезных веществ, в том числе содержащегося в свете», – пояснила Ганичкина .

    «На остановку роста влияет и неправильный полив. Корни могли загнить от избытка влаги или засохнуть от ее недостатка. Еще очень часто люди сажают рассаду по маленьким горшкам. В них, естественно, растению расти особо некуда. Возможно, что корневая система развилась очень сильно и занимает все свободное место. Она «задыхается», ей не хватает воды и питательных веществ, а внешне мы видим только стебелечек с четырьмя листиками», – рассказывает агроном.

    Иногда причиной «замирания» рассады становится слишком плотная или бедная почва, не обеспечивающая растения питательными веществами, добавляет она. Отсутствие подкормок или неподходящий грунт замедляют развитие растения. В этом случае, если рассада совсем крошечная, то ее можно подкормить столовой ложкой мочевины на 10 литров воды или тремя столовыми ложками комплексного удобрения для овощных культур.

    «Однако нужно понимать, что после таких действий растения тут же «вытянутся» и, скорее всего, их будет достаточно тяжело перевозить на дачу», – предупреждает Ганичкина. Поэтому, если срок высадки рассады в теплицы близок, агроном не рекомендует применять какие-либо подкормки.

    Вместо этого она советует изменить условия содержания рассады. «Надо обеспечить ей тепло – температура должна быть выше 18 градусов, огородить от сквозняков, дать доступ к рассеянному свету и умеренно поливать. Перед посадкой в землю рассаду стоит немного «подсушить»: не поливать несколько дней. Так ее будет легко вынуть из форм и пересадить в грунт. Также во время посадки рекомендуется растормошить корешки и немножко «подергать» их. Это поможет растению лучше прижиться и стать плодовитым», – заключила Ганичкина.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, какую зелень можно посадить весной на дачном участке, а также отметила, когда лучше всего сажать растения в открытый грунт.

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    8 мая 2025, 22:46 • Новости дня
    Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной и борщом

    Tекст: Денис Тельманов

    На торжественном обеде в Кремле по случаю 80-летия Победы иностранным лидерам предложили традиционные блюда, включая пельмени с осетриной и борщ с телятиной.

    Фотографию праздничного меню опубликовал телеграм-канал, близкий к пресс-службе президента Белоруссии, передает ТАСС. В меню значились салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, уха по-карельски, а также пельмени с осетриной и щучьей икрой. Горячее было представлено филе палтуса, медальонами из оленя с грибами и карамелизированной уткой со спаржей.

    В качестве десерта гостям предлагали яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки. К обеду подавали вина из Крыма и с Кубани.

    Вечером в Кремле собрались руководители около 30 государств и почетные гости, которые 9 мая станут участниками парада на Красной площади по случаю юбилея Победы.

    На торжественном обеде президент России Владимир Путин произнес тост: «За поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие», а также отметил, что гости приема – это друзья России, приехавшие на празднование.

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    9 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Полиция задержала пожилую женщину в столичном парке Славы из-за пилотки с красной звездой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в День Победы, когда женщина попыталась возложить цветы к монументу. Сотрудники полиции потребовали снять головной убор с советской символикой, объяснив запретом на ее демонстрацию на Украине.

    По данным украинских СМИ, женщина отказалась выполнить требование, заявив: «Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили». Она также рассказала, что уже не раз бывала в отделении полиции и после подобных задержаний перед ней извинялись. Женщину доставили в Печерский райотдел.

    По информации СМИ, задержанную зовут Галина Петровна. В прошлом году она уже попадала в подобную ситуацию: в День Победы также пришла с советской символикой, за что на нее был составлен административный протокол.

    Ранее нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

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    9 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины

    Мэр Вильнюса разместил мусорные баки «для гвоздик и советской ностальгии»

    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    @ @valdas.benkunskas

    Tекст: Вера Басилая

    Мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии» установила мэрия Вильнюса на месте возложения цветов ко Дню Победы.

    Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас опубликовал в социальных сетях фотографию мусорных контейнеров, предназначенных для «гвоздик, свечей и советской ностальгии», передает Ura.Ru.

    На контейнерах размещена соответствующая надпись, а над ней – герб Украины. В подписи к фотографии Бенкунскас отметил, что подготовлено «подходящее место для символов дани для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими». Его пост вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.

    Жители Нарвы собрались на границе, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прозападная идеология оказалась несовместимой с сохранением памяти о Победе.

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