Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Израиль сообщил о перехвате ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля перехватила ракету из Йемена после сирен тревоги
После срабатывания воздушной тревоги израильские военные перехватили ракету, выпущенную йеменскими хуситами по территории страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛ отметили, что в пятницу сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах центральной части страны, передает РИА «Новости».
В официальной информации ЦАХАЛ отмечено: «После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом».
Пуски ракет по Израилю с территории Йемена осуществляются поддерживаемым Ираном движением «Ансар Алла» (хуситы).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена. Израильские войска уничтожили шесть самолетов в аэропорту Саны, среди которых были три лайнера йеменской авиакомпании. А хуситы атаковали американский авианосец в Красном море с применением баллистической ракеты и беспилотников.