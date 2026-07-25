Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске
Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске.
Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».
Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.
Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.
На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.
Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.