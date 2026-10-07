Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей

Tекст: Олег Исайченко

Помимо знаний и профессиональных навыков школьникам и студентам нужны ориентиры, которые помогают им выстраивать отношения с людьми, определять жизненные цели и понимать свою роль в жизни страны. Эту задачу решает система просвещения, объединяющая образовательные учреждения, наставников, молодежные организации и общественные проекты, считает сенатор Любовь Глебова. В этой связи расширяется и круг просветителей: это уже не только учителя и педагоги, но и все, кто ежедневно участвует в жизни детей и формирует их мировоззрение.

По мнению Глебовой, дальнейшее развитие просветительских инструментов «даст возможность добраться до сердца молодого поколения со значительно большей эффективностью, чем известные нам инструменты образовательной деятельности».

Впрочем, на этом пути уже немало сделано. Как считает политолог Никита Сетов, в России уже сформирована новая архитектура просвещения, однако ее ключевым звеном, несмотря на технический прогресс, остаются люди. Именно человек в конечном счете формирует человека, соглашается Антонина Селезнева, руководитель департамента просветительской деятельности в области общественных и гуманитарных наук ЭИСИ. «Ценностное отношение к стране вырастает как раз в процессе взаимодействия нас как значимых взрослых с нашим молодым поколением, с нашими детьми и молодежью», – подчеркивает она.

Поэтому особая роль в просвещении принадлежит наставникам, которые передают ученикам приверженность традиционным ценностям – «смысловому фундаменту общероссийской гражданской идентичности». «А просветительская работа заключается в том, что мы не просто рассказываем о них, а действительно вовлекаем молодежь в совместную деятельность», – рассуждает эксперт.

Именно через такое взаимодействие традиционные ценности становятся точкой соприкосновения поколений, говорит Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. Она уточняет: подрастающее поколение разделяет мировоззрение старших. Так, около 63% школьников ставят семью на первое место среди жизненных приоритетов.

Не менее показательно, что, по ее данным, 45% молодых россиян за последний год стали больше гордиться своей страной. «Патриотические настроения в молодежной среде действительно востребованы, что также является итогом просветительской деятельности», – говорит Григорьева.

Для формирования таких установок государство реализует десятки просветительских и молодежных проектов. Только через молодежные программы Мастерской управления «Сенеж» ежегодно проходят более 4 тыс. человек, отмечает Андрей Сушков, руководитель ее отдела по молодежным программам. Он подчеркивает: в работу президентской платформы «Россия – страна возможностей» вовлечены силовые структуры, научные школы, духовные и медийные пространства.

Такое объединение разных сфер позволяет, по словам Сушкова, «не просто говорить о ценностях, а создавать среду, в которой они превращаются в конкретные действия». При этом молодежь вовлекается не только в реализацию уже существующих инициатив, но и в формирование собственного представления о будущем.

Одним из таких проектов стала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Как рассказал руководитель инициативы Руслан Шкута, в проекте приняли участие более 120 философов, политологов, социологов, экономистов и других специалистов. Участники экспедиции посетили пять городов на Волге и обсуждали политику, этику, эстетику, духовность, экономику и науку. Результаты этой работы, по его словам, станут основой документа для ведомств и институтов.

Большие проекты дополняет ежедневная работа в образовательных учреждениях. «В школах уже работают советники по воспитанию, проходят «Разговоры о важном», действуют молодежные организации. Широкую деятельность ведет «Движение первых», – напомнил депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, законодательное оформление системы гражданского просвещения станет важной задачей государства. Одновременно эта система должна отвечать на новые вызовы. Одним из них депутат назвал нейросети, которые становятся доверенными собеседниками детей, подростков и взрослых.