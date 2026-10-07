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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 19:49 • Новости дня

    Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей

    Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Просвещение в России вышло далеко за рамки простой передачи знаний: семья, школа, общественные организации и молодежные проекты стали частью системы формирования патриотизма и ценностных ориентиров у молодежи. О том, как эта система работает сегодня и какой должна стать в будущем, говорили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Гражданское просвещение России: традиции, ценности, будущее».

    Помимо знаний и профессиональных навыков школьникам и студентам нужны ориентиры, которые помогают им выстраивать отношения с людьми, определять жизненные цели и понимать свою роль в жизни страны. Эту задачу решает система просвещения, объединяющая образовательные учреждения, наставников, молодежные организации и общественные проекты, считает сенатор Любовь Глебова. В этой связи расширяется и круг просветителей: это уже не только учителя и педагоги, но и все, кто ежедневно участвует в жизни детей и формирует их мировоззрение.

    По мнению Глебовой, дальнейшее развитие просветительских инструментов «даст возможность добраться до сердца молодого поколения со значительно большей эффективностью, чем известные нам инструменты образовательной деятельности».

    Впрочем, на этом пути уже немало сделано. Как считает политолог Никита Сетов, в России уже сформирована новая архитектура просвещения, однако ее ключевым звеном, несмотря на технический прогресс, остаются люди. Именно человек в конечном счете формирует человека, соглашается Антонина Селезнева, руководитель департамента просветительской деятельности в области общественных и гуманитарных наук ЭИСИ. «Ценностное отношение к стране вырастает как раз в процессе взаимодействия нас как значимых взрослых с нашим молодым поколением, с нашими детьми и молодежью», – подчеркивает она.

    Поэтому особая роль в просвещении принадлежит наставникам, которые передают ученикам приверженность традиционным ценностям – «смысловому фундаменту общероссийской гражданской идентичности». «А просветительская работа заключается в том, что мы не просто рассказываем о них, а действительно вовлекаем молодежь в совместную деятельность», – рассуждает эксперт.

    Именно через такое взаимодействие традиционные ценности становятся точкой соприкосновения поколений, говорит Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. Она уточняет: подрастающее поколение разделяет мировоззрение старших. Так, около 63% школьников ставят семью на первое место среди жизненных приоритетов.

    Не менее показательно, что, по ее данным, 45% молодых россиян за последний год стали больше гордиться своей страной. «Патриотические настроения в молодежной среде действительно востребованы, что также является итогом просветительской деятельности», – говорит Григорьева.

    Для формирования таких установок государство реализует десятки просветительских и молодежных проектов. Только через молодежные программы Мастерской управления «Сенеж» ежегодно проходят более 4 тыс. человек, отмечает Андрей Сушков, руководитель ее отдела по молодежным программам. Он подчеркивает: в работу президентской платформы «Россия – страна возможностей» вовлечены силовые структуры, научные школы, духовные и медийные пространства.

    Такое объединение разных сфер позволяет, по словам Сушкова, «не просто говорить о ценностях, а создавать среду, в которой они превращаются в конкретные действия». При этом молодежь вовлекается не только в реализацию уже существующих инициатив, но и в формирование собственного представления о будущем.

    Одним из таких проектов стала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Как рассказал руководитель инициативы Руслан Шкута, в проекте приняли участие более 120 философов, политологов, социологов, экономистов и других специалистов. Участники экспедиции посетили пять городов на Волге и обсуждали политику, этику, эстетику, духовность, экономику и науку. Результаты этой работы, по его словам, станут основой документа для ведомств и институтов.

    Большие проекты дополняет ежедневная работа в образовательных учреждениях. «В школах уже работают советники по воспитанию, проходят «Разговоры о важном», действуют молодежные организации. Широкую деятельность ведет «Движение первых», – напомнил депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, законодательное оформление системы гражданского просвещения станет важной задачей государства. Одновременно эта система должна отвечать на новые вызовы. Одним из них депутат назвал нейросети, которые становятся доверенными собеседниками детей, подростков и взрослых.

    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ второй год подряд оказался на четвертом месте среди лучших университетов мира по направлению «Ядерное образование и технологии» в рейтинге RUR Nuclear Education and Technology 2026.

    В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

    Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

    Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

    Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

    Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.

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    6 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из престижных школ Индонезии, выпускающей будущих государственных деятелей, впервые начали преподавать русский язык для старшеклассников.

    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии, передает РИА «Новости». Представительство Россотрудничества в республике сообщило, что дисциплину начали изучать учащиеся школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг. Известно, что среди выпускников этого учебного заведения есть представители высшего государственного руководства страны.

    «Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», – говорится в сообщении.

    В рамках запуска проекта представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы, закупленных при поддержке Общественного совета ведомства.

    При содействии Центра русского языка и культуры НИУ ВШЭ для преподавателя-носителя организовали обучение по программе преподавания русского как иностранного.

    В дальнейшем программу планируют расширить, подключив к ней другие образовательные учреждения Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Центрально-Африканская Республика включила русский язык в государственную учебную программу.

    В конце сентября бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах пообещал использовать русский язык при общении с российскими моряками.

    Летом Россия и Бразилия договорились о внедрении русского языка в учебные планы бразильских образовательных учреждений.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало создание 12 передовых школ

    Кравцов: Минпросвещения создаст 12 передовых школ в ближайшие пять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о планах создать 12 передовых школ для подготовки мотивированных учеников и их дальнейшего трудоустройства.

    В ближайшие пять лет в России появятся 12 новых передовых школ, которые займутся подготовкой мотивированных детей, заявил Кравцов в ходе открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии с участием президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы в ближайшие пять лет поэтапно создадим 12 передовых школ, которые будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройства на передовые предприятия нашей страны, в том числе предприятия Ростеха», – сказал глава Минпросвещения.

    Министр также предложил включить школы «Точка будущего» в партнерскую орбиту передовых учебных заведений. По его словам, это позволит обеспечить общие образовательные подходы, обмениваться опытом и реализовывать единые меры поддержки школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе для детских садов разработали единые воспитательные программы.

    В прошлом месяце Минпросвещения решило ввести профильный ЕГЭ для педагогических вузов в 2027 году.

    Школьникам увеличили время на военную подготовку до 68 часов.

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    5 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

    В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.

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    5 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин высоко оценил работу учителей в приграничных регионах

    Путин: Учителя в приграничье выполняют свой долг наилучшим образом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Учителя и преподаватели в приграничных регионах России выполняют свой долг перед учениками наилучшим образом, несмотря на сложную обстановку, заявил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил на встрече по видеосвязи с лауреатами всероссийских профессиональных педагогических конкурсов, пишет ТАСС. «Прежде всего хочу сказать и передать самые наилучшие пожелания вам и всем вашим коллегам, которые в приграничных территориях работают. Знаю, как там непросто», – сказал Путин.

    Президент отметил, что понимает, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы. По его словам, учителя и преподаватели других учебных заведений в этих районах «выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал задействовать искусственный интеллект для избавления учителей от рутины. Глава государства поблагодарил педагогов за верность профессии и любовь к детям.

    Путин отметил, что без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»

    Президент России пообщался по видеосвязи с лауреатами конкурса «Учитель года»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя провел встречу в формате видеосвязи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

    В мероприятии также приняли участие лауреаты других всероссийских профессиональных конкурсов и финалисты телевизионного шоу «Классная тема», передает ТАСС.

    Конкурс зародился еще в СССР в 1989 году по инициативе «Учительской газеты». Первый финал состоялся в 1990 году, в нем приняли участие 99 педагогов, а победителем стал преподаватель русского языка и литературы из Тульской области Александр Сутормин.

    С 1992 года, после распада Советского Союза, состязание обрело статус всероссийского. Год спустя время проведения его финала перенесли на осень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев спецоперации на Украине педагогов.

    В четверг была анонсирована встреча президента с лучшими учителями страны.

    Преподаватель информатики из Тверской области стал учителем года в России.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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