Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.56 комментариев
«Съезд народных депутатов» признали террористической организацией в России
Росфинмониторинг внес «Съезд народных депутатов» в реестр террористов
Незарегистрированная иностранная организация «Съезд народных депутатов», базирующаяся в Польше, официально пополнила список экстремистских и террористических объединений Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг включил незарегистрированную иностранную организацию «Съезд народных депутатов» в перечень террористических и экстремистских объединений в России, передает РИА «Новости».
Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. «Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Незарегистрированная иностранная организация «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша», – говорится в опубликованном реестре.
В декабре прошлого года Верховный суд России признал эту польскую организацию террористической.
Ранее Генеральная прокуратура потребовала полностью запретить деятельность данной структуры в стране.