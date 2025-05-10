Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Путин начал переговоры с президентом Палестины Аббасом
В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, которые затрагивают ситуацию в секторе Газа и перспективы палестино-израильского урегулирования.
В Кремле началась встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.
Переговоры проходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после событий октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на израильские территории, что привело к военной операции Израиля в секторе Газа.
Путин и Аббас поддерживают регулярные контакты по вопросам ближневосточного урегулирования. В прошлом году они встречались дважды: в августе в Ново-Огарево и в октябре на полях саммита БРИКС в Казани.
Россия последовательно выступает за прекращение кровопролития в Газе и поддерживает решение конфликта на основе формулы двух государств. Москва считает необходимым создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Зимбабве в Кремле. До этого Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом для продолжительных переговоров.