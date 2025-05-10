Путин начал переговоры с президентом Палестины Аббасом

Tекст: Вера Басилая

В Кремле началась встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

Переговоры проходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после событий октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на израильские территории, что привело к военной операции Израиля в секторе Газа.

Путин и Аббас поддерживают регулярные контакты по вопросам ближневосточного урегулирования. В прошлом году они встречались дважды: в августе в Ново-Огарево и в октябре на полях саммита БРИКС в Казани.

Россия последовательно выступает за прекращение кровопролития в Газе и поддерживает решение конфликта на основе формулы двух государств. Москва считает необходимым создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Зимбабве в Кремле. До этого Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом для продолжительных переговоров.