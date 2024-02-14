Россияне начали распродавать жилье в Финляндии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Фонтанка», двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра обойдется в 775 тыс. рублей. За дом площадью 84 «квадрата» просят 1,5 млн рублей. Дом расположен в 15 минутах езды от границы на участке 12 соток, в 300 метрах от дома располагается пляж. Кроме того, есть еще 10 вариантов – в пределах 2 млн рублей, квартиры, находящиеся далеко от границы, на севере и в центральной Финляндии.

В объявлении указано, что покупку можно оплатить в рублях, а также дистанционно. По данным газеты, в продаже есть и летний дом стоимостью 1,25 млн рублей, площадью 49 квадратных метров на 12 сотках, с водой из колодца и удобствами на улице, но зато в трех минутах пешком от озера и лодка в подарок.

Владельцы квартиры в Иматре, которые продают ее за 1,57 млн рублей, отметили в объявлении, что возможна оплата в рублях, а также возможен обмен на квартиру в Петербурге. Отмечается, что в «финских» объявлениях много предложений об обмене на хоть что-то по эту сторону границы. Вплоть до машины, но обязательно зарегистрированной в России.

За 30 млн рублей можно найти однокомнатную квартиру в Хельсинки. В продаже есть даже целые архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в 1 млн евро.

Напомним, 8 февраля власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля. Ранее руководитель пресс-службы Пограничной службы Финляндии Киммо Ахвонен заявлял, что сотни, а возможно, и тысячи граждан третьих стран якобы пытаются попасть из России в Финляндию.

Газета ВЗГЛЯД писала, как финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией.