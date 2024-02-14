За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.0 комментариев
Россияне начали распродавать жилье в Финляндии
На популярном российском сайте размещено более 100 объявлений о продаже недвижимости в Финляндии. Самым дешевым вариантом является однокомнатная квартира 31 квадратный метр в Иматре за 700 тыс. рублей, сообщили СМИ.
Как пишет «Фонтанка», двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра обойдется в 775 тыс. рублей. За дом площадью 84 «квадрата» просят 1,5 млн рублей. Дом расположен в 15 минутах езды от границы на участке 12 соток, в 300 метрах от дома располагается пляж. Кроме того, есть еще 10 вариантов – в пределах 2 млн рублей, квартиры, находящиеся далеко от границы, на севере и в центральной Финляндии.
В объявлении указано, что покупку можно оплатить в рублях, а также дистанционно. По данным газеты, в продаже есть и летний дом стоимостью 1,25 млн рублей, площадью 49 квадратных метров на 12 сотках, с водой из колодца и удобствами на улице, но зато в трех минутах пешком от озера и лодка в подарок.
Владельцы квартиры в Иматре, которые продают ее за 1,57 млн рублей, отметили в объявлении, что возможна оплата в рублях, а также возможен обмен на квартиру в Петербурге. Отмечается, что в «финских» объявлениях много предложений об обмене на хоть что-то по эту сторону границы. Вплоть до машины, но обязательно зарегистрированной в России.
За 30 млн рублей можно найти однокомнатную квартиру в Хельсинки. В продаже есть даже целые архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в 1 млн евро.
Напомним, 8 февраля власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля. Ранее руководитель пресс-службы Пограничной службы Финляндии Киммо Ахвонен заявлял, что сотни, а возможно, и тысячи граждан третьих стран якобы пытаются попасть из России в Финляндию.
Газета ВЗГЛЯД писала, как финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией.