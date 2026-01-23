Кинокритик спрогнозировал шансы мультфильма Бронзита на «Оскар»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в последние годы за границей заметно вырос интерес к России, что подтверждается не только успехом российских актеров, но и появлением множества зарубежных фильмов и сериалов, посвященных России и СССР, передает «Газета.Ru».

Голубчиков отметил, что, несмотря на мировые конфликты, в Голливуде пересматривают отношение к России. «Очевидно, что интерес высокий, и можно говорить, наверное, не об оттепели, а о переориентации взглядов», – заявил он. По мнению критика, Россия теперь воспринимается не как «страшный зверь», а внимание к ней растет на фоне геополитических изменений.

Эксперт уточнил, что награды «Оскар» Россия чаще всего получала именно в переломные периоды, однако это обычно касалось художественных полнометражных фильмов. Что касается мультфильма «Три сестры», Голубчиков оценивает его шансы на победу как небольшие, но не исключает успеха.

Он выразил мнение, что «шанс есть – один к пяти», добавив, что главное – это сама история, рассказанная в фильме. Кинокритик уверен: если академики увидят ценность в работе Бронзита, политические взгляды не станут помехой для победы.

Напомним, в шорт-лист премии «Оскар» 2026 попали 17 созданных с участием россиян фильмов.