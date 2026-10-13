Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Синоптик сообщил о завершении золотой осени в Москве
Синоптик Тишковец пообещал москвичам самый холодный день с начала октября
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки в Москве завершится период золотой осени и начнется глубокая осень.
В столице заканчивается период теплой погоды, и в ближайшие сутки золотая осень перейдет в категорию глубокой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ближайшие сутки москвичи станут свидетелями, как меняются климатические подсезоны, и «золотая» осень перейдет в категорию осени «глубокой»!» – заявил синоптик.
Он отметил, что среда в Москве станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Ожидается выпадение до 15 литров осадков на квадратный метр. Температура воздуха составит от шести до девяти градусов тепла, что полностью соответствует климатической норме текущего месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.
Синоптики спрогнозировали поздний первый снег в Москве.