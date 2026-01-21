  • Новость часаПутин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 18:52 • Новости дня

    Трамп анонсировал встречу с Зеленским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в среду.

    Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, передает ТАСС.

    «Я взаимодействую с президентом (России Владимиром) Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку», – отметил Трамп. По его словам, Зеленский «также заинтересован в достижении соглашения» по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Politico писало, что Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе.

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    21 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Верховная рада осталась без света, тепла и воды

    В здании Верховной рады пропали свет, отопление и водоснабжение

    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    @ Andreas Stroh/imago-images/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинском парламенте одновременно прекратили работу системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, что подтвердили сразу два депутата.

    Электричество отключили в здании Верховной рады. Депутат Ярослав Железняк из партии «Голос» в своем Telegram-канале сообщил, что к уже отсутствующим теплу и воде теперь добавилось и отсутствие света. Он подчеркнул, что ситуация осложнилась именно после исчезновения электроснабжения, пишет ТАСС.

    Ранее о проблемах с отоплением и водоснабжением в парламенте сообщил депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, здание уже некоторое время находилось без тепла и воды, прежде чем произошел перебой с электричеством.

    Напомним, в ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. Сейчас там наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Несколько тысяч многоэтажных домов остались без отопления.

    Движение поездов киевского метрополитена изменили из-за проблем с электроснабжением. В городе возник транспортный коллапс. Цены на такси выросли, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Виталий Кличко уже дважды призывал жителей уехать из Киева.

    21 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности без каких-либо инцидентов задержали судно Sagitta», – сообщили американские военные в соцсети Х. Свои действия они объяснили тем, что танкер  работал вопреки установленному США карантину для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне из-за экспорта венесуэльской нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения. Востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией с захватом танкера «Маринера» в открытом море.


    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    21 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными и более 500 тыс. долларов на банковских счетах, в том числе в Швейцарии, а также коллекцию брендовых часов и автомобилей, свидетельствуют данные декларации.

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, а также более 500 тыс. долларов на счетах в банках как на Украине, так и за рубежом, передает РИА «Новости». Эти данные содержатся в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

    Декларация была подана 30 марта 2025 года и охватывает 2024 год. Указывается, что средства супругов хранятся в разных валютах – гривнах, долларах и евро, а часть суммы размещена в швейцарском банке в Цюрихе. Помимо денег, Зеленские владеют часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями – Land Rover и Mercedes-Benz.

    Согласно документу, Елена Зеленская является бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия). Сам Зеленский владеет займом в размере 2,4 млн долларов, который он получил от Film Heritage еще в 2017 году, и сумма займа не изменилась.

    В последние годы коррупция на Украине, включая военную сферу, регулярно становится темой обсуждений. Как показывают опросы, более половины граждан страны считают коррупцию главной угрозой для развития.

    Ранее газета PravdaFrance писала, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанные с ним, за сумму более 1 млрд евро.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре.

    До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    21 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд на Украине наложил арест на имущество лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

    Как сообщил Центр противодействия коррупции, среди арестованных активов оказались гаражи, мобильные телефоны, а также три автомобиля, принадлежащих ее супругу, передает ТАСС.

    В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко. Аргументом стало то, что этот счет является единственным источником доходов депутата.

    Ранее Тимошенко сообщила, что не располагает средствами для внесения залога в 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов.

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему силовики именно сейчас взялись за Тимошенко и как это связано с потенциальными выборами.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский: Киев обесточен почти на 60%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 60% Киева все еще остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не работает отопление, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На сегодняшнее утро около 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале после энергетического селекторного совещания, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады, сотрудники госслужбы по ЧС, а также работники энергетических компаний и коммунальных служб.

    Кроме того, премьер-министр Украины и министр обороны получили поручение проверить всю информацию о бронировании сотрудников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для подобных компаний уже принято решение о бронировании 100% персонала.

    Накануне Зеленский заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Горнорудная компания Ferrexpo plc с основными активами на Украине временно прекратила производство из-за перебоев с электроснабжением.

    21 января 2026, 07:42 • Новости дня
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп опубликовал скриншот заявления одного из блогеров, в котором говорится, что Североатлантический альянс и ООН являются настоящими врагами США.

    Трамп репостнул сообщение блогера под псевдонимом Bobby D, в котором заявляется, что Россия и Китай не являются врагами Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Китай и Россия – страшилки, тогда как реальная угроза – ООН, НАТО и их «проповеди», – говорится в этом посте.

    Отмечается, что президент США разместил скриншот записи.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался участвовать во Всемирном экономическом форуме, официальной причиной отказа он назвал заболевание.

    Напомним, Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    20 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Херш заявил о недоумении разведки США из-за продолжающейся СВО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

