Посол КНР подтвердил планы продлить безвизовый режим с Россией

Посол Чжан Ханьхуэй подтвердил планы продлить безвиз между Россией и Китаем

Tекст: Дарья Григоренко

Ханьхуэй, отвечая на вопрос журналистов на полях ежегодной парламентской сессии в Пекине, отметил, что стороны, вероятнее всего, продолжат реализовывать безвизовую политику и после сентября, передает РИА «Новости».

Посол также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться, а двусторонний товарооборот по итогам прошлого года составил 228,1 млрд долларов. Несмотря на снижение на 6,9% по сравнению с 2024 годом, стороны видят значительный потенциал для дальнейшего роста.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул важность укрепления партнерства в сферах торговли, энергетики, науки, техники и культуры. Он напомнил, что Россия уже третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов по товарообороту с Китаем, несмотря на небольшие колебания.

Ключевым направлением сотрудничества остается энергетика. Посол заявил, что Россия является и останется важнейшим поставщиком энергоресурсов для Китая, а это направление должно быть защищено и развито.

Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, одного из двух главных политических событий года в Китае, проходит в эти дни в Пекине и продлится до 12 марта. Именно в этот период определяются политические и экономические приоритеты страны на ближайший год.

В сентябре Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40% после введения безвизового режима.

Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.