    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 12:55 • Новости дня

    Посол КНР подтвердил планы продлить безвизовый режим с Россией

    Посол Чжан Ханьхуэй подтвердил планы продлить безвиз между Россией и Китаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продление действия взаимного безвизового режима между Россией и Китаем выглядит вполне логичным шагом, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Ханьхуэй, отвечая на вопрос журналистов на полях ежегодной парламентской сессии в Пекине, отметил, что стороны, вероятнее всего, продолжат реализовывать безвизовую политику и после сентября, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться, а двусторонний товарооборот по итогам прошлого года составил 228,1 млрд долларов. Несмотря на снижение на 6,9% по сравнению с 2024 годом, стороны видят значительный потенциал для дальнейшего роста.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул важность укрепления партнерства в сферах торговли, энергетики, науки, техники и культуры. Он напомнил, что Россия уже третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов по товарообороту с Китаем, несмотря на небольшие колебания.

    Ключевым направлением сотрудничества остается энергетика. Посол заявил, что Россия является и останется важнейшим поставщиком энергоресурсов для Китая, а это направление должно быть защищено и развито.

    Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, одного из двух главных политических событий года в Китае, проходит в эти дни в Пекине и продлится до 12 марта. Именно в этот период определяются политические и экономические приоритеты страны на ближайший год.

    В сентябре Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40% после введения безвизового режима.

    Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    4 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты в порту катарской столицы Дохи до утра 7 марта, сообщили двое российских туристов.

    «По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 по местному времени 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», – сказал собеседник РИА «Новости» из Челябинска.

    Мужчина уточнил, что на борту находятся его пожилая мать и внук. У семьи нет денег на отели, а российские карты в регионе не принимаются.

    Путешественники направили письмо дипломатам, которые включили их в список ожидания рейсов. Туристка Нина из Петербурга подтвердила, что людей выгоняют, а аэропорт закрыт.

    Ассоциация туроператоров России заявляла, что уровень угрозы для россиян в Катаре минимальный. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в ОАЭ туристов в гостиницах.

    3 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

    МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

    Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

    МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

    В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    2 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    @ MADE NAGI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество путешественников из России, ожидающих вылета домой с островных курортов, резко увеличилось из-за сложностей с транзитом через Ближний Восток, сообщили в АТОР.

    Число туристов, которые не могут вернуться в Россию из третьих стран из-за стыковок на Ближнем Востоке, возросло примерно до 10 тысяч, указали в ассоциации, передает ТАСС.

    «Особенно тяжелая ситуация складывается с транзитными пассажирами, застрявшими в третьих странах (Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы и другие) в связи с тем, что их стыковочные рейсы проходили через страны Ближнего Востока и были отменены», – добавили в АТОР.

    По подсчетам аналитической службы, еще первого марта таких граждан насчитывалось около 6–8 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали. Авиакомпания Utair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве. Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных убытках туроператоров из-за коллапса с авиарейсами.

    3 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений, сообщает The New York Times (NYT).

    Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

    В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

    Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

    Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

    Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

    Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

    Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

    Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.

    3 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке на пляжах Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несмотря на произошедшие взрывы поблизости, туристы продолжили отдых на популярных пляжах эмирата, сохраняя привычный ритм досуга, сообщают россияне, отдыхающие в Дубае.

    Турист из Новосибирска Игорь рассказал РИА «Новости» , что 3 марта пляж Dubai Marina был полностью заполнен отдыхающими, и атмосфера там не отличалась от привычной. «Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Все как в обычные дни», – заявил он агентству.

    По словам туриста, ночью предыдущего дня в районе пляжа были слышны два взрыва. Также собеседник отметил, что звуки предполагаемых разрывов в этом районе слышны довольно регулярно, однако это не отпугивает людей от посещения пляжа.

    Ранее во вторник в Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс туристов из Дубая. Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран расширяет зону конфликта на Ближнем Востоке, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами. За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

    До этого Иран нанес удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов.


    4 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Российские туристы в ОАЭ столкнулись с обманными схемами выселения из отелей

    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.

    Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.

    Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.

    Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».

    По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.

    Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    4 марта 2026, 05:29 • Новости дня
    Москва и Пекин заблокировали программу Вашингтона в СБ ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Программа работы американского председательства в Совете Безопасности ООН заблокирована российской и китайской сторонами из-за попытки включить обсуждение незаконных антииранских санкций, сообщило постпредство России при ООН.

    Вашингтон включил в документ брифинг Комитета 1737 по ограничениям против Тегерана, потому программа была заблокирована, пояснили в постпредстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что в проекте США фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по «санкциям» в отношении Ирана.

    В постпредстве напомнили, что механизм восстановления резолюций, запущенный Британией, Францией и Германией, не имеет юридической силы. В Совбезе отсутствует консенсус относительно правомерности действий «евротройки», а шаги Секретариата ООН не оправдывают односторонние претензии Запада.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова называла попытку Запада вернуть санкции против Ирана юридически ничтожной.

    Тогда же СБ ООН отклонял предложенный Москвой и Пекином проект резолюции в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    4 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Полиция Индонезии подтвердила смерть россиянки в океане

    Россиянка Людмила Папенина погибла на пляже Парангтритис в Индонезии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В больнице Джокьякарты в Индонезии скончалась гражданка России, которую унесло океанским течением на пляже Парангтритис, сообщили в местной полиции.

    Полиция Индонезии подтвердила смерть гражданки России Людмилы Папениной в региональной больнице Джокьякарты, сообщает РИА «Новости». По данным местных спасательных служб, инцидент произошёл на пляже Парангтритис 2 марта: 51-летнюю туристку унесло сильным океанским течением, после чего ей не удалось спастись.

    В Управлении водной полиции Джокьякарты отметили, что Папенина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Представитель ведомства в интервью агентству подчеркнул: «Мы, сотрудники Управления водной полиции региональной полиции Джокьякарты, хотели бы сообщить вам, что гражданка России Папенина, 51 год, скончалась в региональной больнице Джокьякарты».

    В посольстве России в Индонезии также подтвердили факт трагедии и сообщили, что у погибшей не было родственников в России. Все необходимые формальности теперь решают её друзья, которые сопровождали женщину в отпуске. Дипломаты оказывают консультационную поддержку и взаимодействуют с местными властями по вопросам, связанным с процедурой возвращения тела и оформлением документов.

    Ранее координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности трагедии. До этого другой российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    А сильная волна на пляже Найтхон на Пхукете унесла в море еще одного гражданина России.

    3 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Пермский пилот рассказал об эвакуации выжившего туриста

    Пермский пилот рассказал о деталях эвакуации выжившего туриста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот частного вертолета из Перми рассказал журналистам, как смог спасти уфимского туриста, который выжил в лесу, несмотря на метель и мороз.

    Пермский пилот Михаил Шило рассказал РИА «Новости», как эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего уфимского туриста, найденного в лесу, несмотря на сильную метель и мороз.

    Решение о вылете Шило принял самостоятельно, несмотря на сложные погодные условия. Он отметил: «Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место».

    По словам пилота, он координировал свои действия с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», который сообщил ему о необходимости срочной эвакуации выжившего туриста. Добровольцы передали, что туриста нужно как можно скорее доставить в больницу из-за обморожений. Шило рассказал, что ему удалось оперативно доставить пострадавшего к медикам.

    Пилот подчеркнул, что не считает свой поступок чем-то необычным и признался, что устал от внимания журналистов. Он заявил, что не видит ничего особенного в своих действиях, несмотря на сложные обстоятельства спасательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, уцелевший после гибели группы туристов на плато Кваркуш в Пермской области, находился в сознании во время обнаружения спасателями.

    Напомним, что спасатели 27 февраля начали масштабную операцию по поиску пятерых путешественников на плато Кваркуш. 1 марта они обнаружили четыре тела, а выживший мужчина был госпитализирован с тяжелым обморожением.

    3 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Предложение Путина по встрече лидеров «ядерной пятерки» актуально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров «ядерной пятерки» сохраняет свою актуальность, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров подчеркнул, что разговор между Россией, Китаем, США, Британией и Францией не просто назрел, а уже «давно перезрел», передает ТАСС. Он выразил надежду, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают важность такого диалога и будут готовы к серьезному обсуждению.

    Лавров уточнил, что между Москвой и Вашингтоном продолжается контакт на разных уровнях и по различным направлениям, включая отдельные кризисы и двусторонние отношения. По его словам, необходим «принципиальный всеобъемлющий разговор» о том, как США видят современный мир, свою роль и позиции других крупных держав. Это особенно важно для ядерных государств, учитывая их особую ответственность.

    «И в ответ они будут понимать и уважать национальные интересы других великих держав. Хотя бы великих держав. И такое понимание постоянно присутствовало», – сказал глава МИД. Лавров отметил, что на основании контактов с госсекретарем США Марко Рубио и встреч президента Путина с Трампом у Москвы сложилось впечатление, что американская сторона заинтересована в уважении своих и чужих национальных интересов.

    В 2024 году Китай организовал встречу пяти ядерных держав на уровне экспертов в Дубае, где обсуждались ядерная стратегия и политика.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    2 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Глава Амурской области заявил о будущем Благовещенска как ворот в Китай

    Губернатор Орлов: Благовещенск призван стать воротами России в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Благовещенск призван стать воротами России в Китай.

    Он отметил, что город уже выступает центром российско-китайского делового сотрудничества, где ведется большая работа с Министерством иностранных дел, Минвостока, Институтом стран Азии и Африки МГУ и Российским экспортным центром, передает РИА «Новости».

    «Это центр российско-китайского делового сотрудничества. Очень большая здесь работа проводится с нашими партнерами: Министерство иностранных дел, Минвостока, Институт стран Азии и Африки МГУ, Российский экспортный центр очень активно включился. Если коротко, то я вижу миссию города Благовещенска как ворота России в Китай», – заявил Орлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам губернатора, в регионе завершается проектирование экспоцентра, который станет площадкой для постоянной экспозиции продукции российских компаний, ориентированных на китайский рынок. Он отметил, что в будущем здесь смогут находить партнеров из Китая и расширять сотрудничество на постоянной основе.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО, отметил рост численности населения в Амурской области, а также Путин указал на расхождение данных по урожаю в регионе.

    Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    3 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Пьяный индиец на гидроцикле протаранил россиянку в Паттайе

    Пьяный водитель гидроцикла наехал на купавшуюся россиянку на пляже Джомтиен

    Tекст: Мария Иванова

    На пляже Джомтиен в Паттайе 65-летняя россиянка получила травму головы, когда водный мотоцикл туриста из Индии врезался в зону для купания.

    Инцидент произошел 2 марта в районе пляжа Джомтиен, где спасатели обнаружили 65-летнюю пострадавшую в сознании с ранением головы. Женщина пострадала от наезда водного транспорта во время плавания, сообщает РИА «Новости». До приезда медиков первую помощь туристке оказали пляжные спасатели.

    Представители благотворительного фонда уточнили детали происшествия и состояние пострадавшей. «2 марта около 11.00 поступил вызов из района сои 5 пляжа Джомтиен. По прибытии на место обнаружили 65-летнюю женщину, гражданку России, в сознании, с травмой головы», – рассказали в спасательной службе. Пациентку оперативно доставили в местный госпиталь.

    Виновником аварии оказался гражданин Индии, который сам подошел к раненой на берегу и признал свою вину. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и оправдывался тем, что не увидел в море ограничительных маркеров безопасной зоны.

    Полиция задержала иностранца за управление транспортным средством в нетрезвом виде и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года при крушении туристического катера на Пхукете пострадали 23 гражданина России.

    Ранее в Паттайе российский турист погиб после наезда мотоцикла на одной из городских улиц. До этого полиция Таиланда арестовала гражданина Австрии за смертельный инцидент с водным мотоциклом.

    3 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань

    В Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс из Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник днем в Казань прилетел второй после приостановки полетов рейс из Дубая, рейс выполнила авиакомпания Flydubai.

    Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Казань во вторник днем, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Напомним, что воздушное авиасообщение было временно прекращено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновлено только недавно.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел из Эмиратов в 9.55 по местному времени (8.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 по московскому времени.

    Первый рейс после возобновления авиасообщения по маршруту Дубай – Казань Flydubai прилетел в город ранее во вторник, в 4.12 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за десять минут до выезда.

    Также сообщалось, что злоумышленники предлагают российским туристам несуществующие поездки в соседнее государство, пользуясь их стремлением покинуть Эмираты по земле.

    Ранее стало известно, что стоимость вылета из Дубая в Россию достигла 360 тыс. рублей на семью.

    4 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Россиянка утонула в Индонезии

    Российская туристка погибла на пляже Парангтритис из-за сильного течения

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском пляже Парангтритис 51-летнюю россиянку во время прогулки у моря подхватило мощное океанское течение, спасти ее не удалось.

    Трагедия произошла в понедельник, когда группа путешественников отдыхала на побережье, передает РИА «Новости».

    Погибшей оказалась 51-летняя гражданка России, которую во время прогулки внезапно подхватило и унесло мощным течением.

    Координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности случившегося.

    «Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения», – сообщил он прессе.

    Знакомые пострадавшей пытались самостоятельно реанимировать ее до прибытия экстренных служб. Спасатели оперативно доставили туристку в больницу города Бантул, однако врачи лишь констатировали смерть, сейчас решается вопрос транспортировки тела на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    На пляже Найтхон на Пхукете сильная волна унесла в море другого гражданина России.

    Еще один отдыхающий погиб при падении со скалы на острове Самуи в Таиланде.

    3 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Таиланд освободил застрявших из-за ситуации на Ближнем Востоке туристов от штрафов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Таиланда приняли решение не взимать штрафы с иностранных туристов, чей срок пребывания истек из-за отмены рейсов на фоне событий на Ближнем Востоке.

    Таиланд освобождает иностранных туристов, которые не смогли выехать из страны из-за отмены авиарейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, от штрафов за превышение срока пребывания, передает РИА «Новости».

    Соответствующий приказ был издан 2 марта и подписан генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом, занимающим пост заместителя главного комиссара иммиграционной полиции.

    Льгота распространяется на туристов, чей срок пребывания закончился 28 февраля или позже, и кто не смог покинуть страну по уважительной причине. Иммиграционная полиция поручила своим подразделениям по всей стране не взимать штрафы с таких иностранцев при их выезде. Решение призвано поддержать путешественников, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию крупную группу отдыхающих. Российские авиакомпании отменяли 29 рейсов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Ассоциация туроператоров России оценила количество находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тысяч человек.

