Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Tекст: Валерия Городецкая

«Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Иск был зарегистрирован в среду и сейчас находится на рассмотрении у судьи, который примет решение о его принятии и назначении даты заседания. По информации правоохранительных органов, предметом иска стали объекты недвижимости и активы, приобретенные Ивановым на неподтвержденные доходы.

В числе ответчиков по иску могут быть упомянуты лица, аффилированные с Ивановым.

В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.

В июне Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей.