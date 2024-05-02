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Путин высоко оценил быстрое развитие промышленности Тульской области
Президент России Владимир Путин назвал впечатляющим рост промышленности Тульской области, а также похвалил регион за активное развитие строительного сектора и успехи в других сферах. Об этом он заявил на встрече с тульским губернатором Алексеем Дюминым.
«У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет. Хорошие показатели в целом», – передает слова главы государства ТАСС.
В свою очередь Дюмин рассказал Путину об работе предприятий ОПК в регионе. Тульская область является оружейной столицей страны. Губернатор отметил работу всего персонала предприятий ОПК, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Также наращиваются производственные мощности оборонных предприятий.
«За 2022–2023 годы было дополнительно устроено на работу порядка 17 тыс. человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала – 8 тыс. человек. Цифра достаточно серьезная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объеме», – сказал Дюмин президенту.