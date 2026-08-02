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Гособвинение собралось обжаловать приговор блогеру Лерчек
Представителей гособвинения не устроил вынесенный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которой назначили условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил источник.
«Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», – сообщил источник ТАСС.
Гособвинение обжалует наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда и намерено добиваться его ужесточения. Для Лерчек планируют требовать шестилетнего условного срока. Кроме того, в апелляции надзорное ведомство попросит увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.
Как отметил источник, такие меры соответствуют позиции, которую в ходе прений сторон в минувшую пятницу озвучили прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.
Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.