У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.
Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.
В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.