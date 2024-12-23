Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Премьер Румынии заявил о поддержке планов Трампа по Украине
Премьер Румынии Чолаку заявил о поддержке стремления Трампа к прекращению конфликта на Украине
Новое правительство Румынии поддержит избранного президента США Дональда Трампа в стремлении прекратить конфликт на Украине, заявил премьер Марчел Чолаку.
Чолаку отметил свои хорошие отношения с Трампом и выразил уверенность, что после официального вступления Трампа в должность прекращение конфликта станет одним из его приоритетов.
«Румыния будет всеми силами поддерживать Соединенные Штаты в этом стремлении», – приводит слова Чолаку РИА «Новости».
По его мнению, Румыния должна развиваться в мире и спокойствии. Он подчеркнул, что намерен способствовать установлению мирной обстановки в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские проевропейские партии договорились сформировать широкую коалицию для изоляции крайне правых сил после выборов 1 декабря, на которых те получили значительное количество мест в парламенте. Парламент Румынии утвердил правительство под руководством лидера социал-демократов Чолаку.
Парламентские выборы проходили в промежутке между двумя турами президентских выборов, которые были аннулированы Конституционным судом Румынии. Ставший лидером в первом туре Кэлин Джорджеску заявил, что поддержит решения Трампа по мирному соглашению на Украине.