Премьер Румынии заявил о поддержке планов Трампа по Украине

Премьер Румынии Чолаку заявил о поддержке стремления Трампа к прекращению конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

Чолаку отметил свои хорошие отношения с Трампом и выразил уверенность, что после официального вступления Трампа в должность прекращение конфликта станет одним из его приоритетов.

«Румыния будет всеми силами поддерживать Соединенные Штаты в этом стремлении», – приводит слова Чолаку РИА «Новости».

По его мнению, Румыния должна развиваться в мире и спокойствии. Он подчеркнул, что намерен способствовать установлению мирной обстановки в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские проевропейские партии договорились сформировать широкую коалицию для изоляции крайне правых сил после выборов 1 декабря, на которых те получили значительное количество мест в парламенте. Парламент Румынии утвердил правительство под руководством лидера социал-демократов Чолаку.

Парламентские выборы проходили в промежутке между двумя турами президентских выборов, которые были аннулированы Конституционным судом Румынии. Ставший лидером в первом туре Кэлин Джорджеску заявил, что поддержит решения Трампа по мирному соглашению на Украине.