В Румынии утвердили правительство под руководством Чолаку

Парламент Румынии утвердил правительство под руководством Чолаку

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», парламент Румынии в понедельник утвердил Марчела Чолаку на должность премьер-министра. За назначение Чолаку проголосовали 240 депутатов и сенаторов, что превышает необходимый минимум в 234 голоса. Спикер парламента Илие Боложан поздравил Чолаку с утверждением.

Перед голосованием Чолаку объявил о создании правящей коалиции, включающей Социал-демократическую партию, Национальную либеральную партию, Демократический союз венгров Румынии и группу национальных меньшинств. В рамках соглашения коалиция выдвинула Крину Антонеску в качестве единого кандидата в президенты.

Новое румынское правительство сформировано из 16 министерств: восемь возглавляются представителями Социал-демократической партии, шесть – Национальной либеральной партии, и два – Демократическим союзом венгров Румынии. Министерства развития и финансов перешли под управление представителей UDMR. В правительстве также три вице-премьера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что премьер-министр будет назначен после избрания председателей обеих палат парламента, что произойдет после завершения переговоров с проевропейской коалицией.