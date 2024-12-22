Президент Румынии отложил назначение нового премьер-министра

Президент Румынии Йоханнис: Нового премьера назначат после утверждения руководства парламента

Tекст: Дарья Григоренко

Йоханнис заявил, что назначение нового премьер-министра произойдет после утверждения председателей обеих палат парламента. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировался в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Йоханнис подчеркнул, что в воскресенье ведет консультации с парламентскими партиями для выдвижения кандидата на пост главы правительства. Он отметил, что переговоры с проевропейской коалицией, в которую входят PSD, PNL, UDMR и представители меньшинств, близки к завершению.

Ранее власти Румынии признали, что предвыборная кампания Кэлина Джорджеску в TikTok финансировалась Национал-либеральной партией, а не Россией, как заявлялось ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов из-за нарушений в предвыборной кампании, выявленных в рассекреченных документах.

Позднее румынские проевропейские партии договорились быстро сформировать широкую коалицию для изоляции крайне правых сил и рассмотрения возможности выдвижения единого кандидата на повторные президентские выборы.