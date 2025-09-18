Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
Направлявшийся на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции
Судно Rapid, двигавшееся из Бартына в Черноморск, встало на мель из-за сильного шторма у турецких берегов, часть экипажа уже эвакуирована вертолетами.
Сухогруз шел под флагом Танзании, его длина судна составляет 81 метр, экипаж состоит из семи человек, передает ТАСС со ссылкой на турецкую прессу.
Судно следовало из Бартына в украинский порт Черноморск.
В результате сильного волнения морякам понадобилась эвакуация. Власти приняли решение задействовать вертолеты, так как спасательные катера не смогли подойти к судну из-за высоких волн.
Четверых членов экипажа уже доставили на берег, операция по эвакуации остальных продолжается.
Ранее в Ростовской области в акватории реки Дон около Константиновска сухогруз с российским экипажем и грузом пшеницы сел на мель.
В мае в Турции у сухогруза Azov Forward вышел из строя руль, его отбуксировали к причалу.