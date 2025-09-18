Направлявшийся на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции

Tекст: Алексей Дегтярев

Сухогруз шел под флагом Танзании, его длина судна составляет 81 метр, экипаж состоит из семи человек, передает ТАСС со ссылкой на турецкую прессу.

Судно следовало из Бартына в украинский порт Черноморск.

В результате сильного волнения морякам понадобилась эвакуация. Власти приняли решение задействовать вертолеты, так как спасательные катера не смогли подойти к судну из-за высоких волн.

Четверых членов экипажа уже доставили на берег, операция по эвакуации остальных продолжается.

Ранее в Ростовской области в акватории реки Дон около Константиновска сухогруз с российским экипажем и грузом пшеницы сел на мель.

В мае в Турции у сухогруза Azov Forward вышел из строя руль, его отбуксировали к причалу.