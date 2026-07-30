Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова
Федеральная налоговая служба ограничила финансовые операции индивидуального предпринимателя Екатерины Малец, являющейся матерью спутницы основателя Telegram Павла Дурова.
В России у женщины есть действующий статус ИП. Основным направлением ее бизнеса значится «производство прочей верхней одежды», передает РИА Новости.
Она является матерью девушки Павла Дурова Юлии Вавиловой.
Дополнительными видами деятельности указаны пошив изделий из кожи, в том числе не по индивидуальным заказам.
Решение о блокировке счетов было принято в начале июля. Ограничительные меры связаны с тем, что предпринимательница вовремя не предоставила налоговую декларацию.
ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.
Украинские спецслужбы использовали популярные чат-боты для вербовки российской молодежи.
Британские СМИ связали задержание бизнесмена во Франции с геолокационными данными его спутницы Юлии Вавиловой.