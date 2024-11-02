США нашли путь в Черное море в обход Конвенции Монтре

США решили использовать Дунай для доступа военных кораблей в Черное море

Tекст: Андрей Резчиков

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о планах США и их союзников по НАТО сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Для этого они хотят изменить режим черноморских проливов, установленный Конвенцией Монтре. Он также указал на намерение США использовать реку Дунай для доступа военных кораблей в Черное море.

По словам Патрушева, снижение роли России в Черноморском регионе является одной из целей политики западных стран. Эти действия направлены на нанесение стратегического поражения России. При этом в соответствии с Морской доктриной России Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов в Мировом океане.

«В числе приоритетов реализации национальной морской политики в Азово-Черноморском бассейне – обеспечение безопасности судоходства и морской деятельности, модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, развитие судостроительного комплекса», – сказал Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

Согласно принятой в 1936 году Конвенции Монтре, черноморские державы могут проводить через проливы Босфор и Дарданеллы свои военные корабли любого класса только в мирное время и при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных кораблей нечерноморских держав в мирное время установлены ограничения на тоннаж, общую численность и сроки пребывания (21 день).

Через несколько дней после начала специальной военной операции Анкара перекрыла Босфор и Дарданеллы для всех военных судов. На Западе неоднократно заявляли о том, что Конвенция Монтре должна быть пересмотрена, чтобы ВМС США могли постоянно присутствовать в акватории и оказывать давление на Россию.

Кроме того, Пентагон ранее предлагал Турции совместную работу по разрешению конфликта в районах черноморской акватории. Однако турецкие власти неоднократно заверяли, что не позволят изменить действующие правила захода военных кораблей в Черное море. Об обещании Турции строго следовать Конвенции Монтре ранее говорили глава МИД России Сергей Лавров.

Как отмечает Максим Климов, капитан III ранга запаса, Турция извлекает из контроля над проливами политические и экономические выгоды, поэтому не станет пересматривать подходы под давлением Вашингтона. «Пока Тайип Эрдоган находится у власти, это нереально», – полагает эксперт.

Турции также невыгодно пустить военные корабли в канал «Стамбул», о строительстве которого было объявлено три года назад. Эта новая водная артерия протяженностью 51 км станет дублером Босфорского пролива. По мнению эксперта, даже если в Турции к власти придет проамериканское правительство, то и его «продавить будет невозможно, потому что это слишком затрагивает интересы страны».

«Запад уже очень долго уговаривает Турцию пересмотреть подходы к Конвенции Монтре. Но я думаю, что такой сценарий маловероятен. Турции выгодно контролировать пролив, она выстрадала это право во времена Первой мировой. Она гордится правом контроля над проливом», – добавляет военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

По его словам, у Запада есть желание перекрыть для России Черное море, как это пытаются сделать на Балтике. «Практически все побережье Балтийского моря натовское, кроме Калининградской области и Финского залива. А Турция, несмотря на членство в НАТО, соблюдает нейтралитет», – отметил собеседник.

Дандыкин также смоделировал ситуацию, при которой корабли западных стран с ракетами Tomahawk на борту заходят в Черное море – «это можно расценивать как вторжение». «Конфликт выйдет за рамки специальной военной операции. Это понимают даже самые отъявленные «ястребы» на Западе», – отметил спикер.

Однако Климов подчеркивает, что Запад может сделать определенные организационные, дипломатические и прочие шаги, которые позволят ему в рамках действующего законодательства обойти Конвенцию Монтре. «Они не присутствуют в Черном море, потому что есть другие средства решения стоящих задач, в том числе авиационные и подводные», – считает Климов.

Спикер отметил, что расширение военно-морского присутствия в Черном море США и их союзников по НАТО уже происходит и несет для России серьезные риски. «Над морем постоянно висят самолеты-разведчики, поэтому оно находится под колпаком. Нам нужно повышать боеготовность Черноморского флота. Для нас очень важен торговый трафик через Новороссийск, и ЧФ обязан его обеспечить», – подчеркнул эксперт.

Что касается использования Дуная как альтернативы для прохода военных кораблей в Черное море, то уже сейчас по этой реке могут проходить безэкипажные катера (БЭК) и обычные военные катера, а «немцы в годы войны и подводные лодки перебрасывали». «Однако времена изменились, сейчас применяются новые средства разведки и поражения, поэтому загонять туда крупные корабли нет смысла. Им там тесно, они могут стать целью для удара», – пояснил эксперт. Климов считает, что

углубление дна Дуная, чем активно занималась Украина после начала СВО, происходит ради поддержания мощной судоходной артерии, но не более того.

С этой точкой зрения согласен экономист Иван Лизан. Дунай относится к международным рекам, и навигация по нему регулируется Конвенцией 1948 года, которая предусматривает свободу для торгового судоходства всех государств от Ульма (Германия) до Черного моря через Сулинское горло с выходом к морю через Сулинский канал.

Проход по Дунаю военных кораблей всех непридунайских стран запрещен. «Украина уже должна была закончить работы по углублению дна дунайского канала Быстрое. У нее есть свой путь с Дуная в Черное море», – напомнил Лизан.

По его словам, специфика устья Дуная в том, что оно широкое, но мелкое, поэтому зайти и выйти из реки в море можно по двум основным каналам, дно которых периодически приходится углублять. Основной канал – Сулинский – контролирует Румыния. Дополнительный – устье Быстрое – находится под контролем Украины. В советские годы это устье использовалось для прохода военных кораблей, которым был запрещен проход через Сулинский канал.

Дандыкин добавляет, что Дунай протекает через территорию многих стран, у которых свои взгляды на происходящее. Это касается Австрии, Словакии, Венгрии и Сербии, которые могут не пропустить крупные военные плавсредства через свою территорию. Однако если это произойдет, тогда ВС России придется наносить удары по реке и береговой инфраструктуре так, как это иногда происходит с украинскими портами.