Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Белгородской области
Мирный житель погиб при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области погиб мужчина, сообщил оперативный штаб региона.
От полученных травм мирный житель скончался на месте, передает ТАСС сообщение оперштаба.
Кроме того, в поселке Красная Яруга беспилотник нанес удар по другому автомобилю, повредив кузов и стекла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области.
Четыре человека получили ранения в регионе из-за украинских атак.
В среду в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя в результате ударов ВСУ.