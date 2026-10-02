Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Жители Индонезии выстроились в очередь на экскурсию на российский корабль
Индонезийцы выстроились в огромные очереди на экскурсию на российский корабль
В Джакарте во время дня открытых дверей образовались огромные очереди из местных жителей, желающих попасть на борт российского военного корабля.
Жители разных районов индонезийской столицы и соседних городов приехали, чтобы посетить российский военный корабль, прибывший с дружественным визитом. Очередь желающих подняться на борт растянулась вдоль причала, передает РИА «Новости».
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл в Джакарту 30 сентября. Визит продлится до 4 октября.
В рамках визита запланированы совместные российско-индонезийские учения по маневрированию и связи. Также состоятся визиты вежливости, встречи офицерского состава и товарищеские спортивные соревнования, включая футбольные матчи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду корабли Тихоокеанского флота России прибыли с визитом в Индонезию.
Индонезийский генерал пообещал заговорить с российскими моряками по-русски.
В прошлом месяце отряд кораблей с фрегатом «Маршал Шапошников» вышел в поход из Владивостока.