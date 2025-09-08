Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.8 комментариев
Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
Турецкое издание Aydinlik сообщило, что получило видеозапись, на которой глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждают взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов).
Как подчеркивает Aydinlik, публикуя видео, издание пока не получило подтверждение подлинности видеозаписи независимой экспертизой, передает РИА «Новости».
На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американского сенатора и других лиц в украинских делах. Речь идет о передаче денег в обмен на содействие в поставках вооружений.
«Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США», – пишет Aydinlik.
Издание указывает, что Ермак говорит о «выплате денег сенатору за продвижение частных интересов». При этом отмечается, что «двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику».
По информации газеты, в ходе беседы называются также имена «Рената» и «Бени», которые могут относиться к бизнесмену Ренату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) занимает одну из самых жестких антироссийских позиций в США. При этом он заявлял, что конфликт на Украине может закончиться до Рождества.