Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.2 комментария
Сенатор Грэм спрогнозировал окончание конфликта на Украине до Рождества
Сенатор Грэм заявил о возможном завершении украинского конфликта до Рождества
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил осторожный оптимизм относительно завершения украинского конфликта до Рождества при условии проведения встречи лидеров России, США и Украины.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, сделал заявление о возможном окончании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, если произойдет трехсторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, конфликт может завершиться «задолго до Рождества».
Сенатор написал в социальной сети, что с осторожным оптимизмом смотрит на возможность окончания войны в случае такой встречи до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.
Грэм также отметил, что если встреча не состоится, Трамп может обеспечить серьезные последствия для России и покупателей российской нефти и газа.
Ранее Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил о множестве договоренностей по ряду вопросов, но отказался называть их сделкой.
Владимир Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.