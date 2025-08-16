Сенатор Грэм заявил о возможном завершении украинского конфликта до Рождества

Tекст: Вера Басилая

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, сделал заявление о возможном окончании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, если произойдет трехсторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, конфликт может завершиться «задолго до Рождества».

Сенатор написал в социальной сети, что с осторожным оптимизмом смотрит на возможность окончания войны в случае такой встречи до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.

Грэм также отметил, что если встреча не состоится, Трамп может обеспечить серьезные последствия для России и покупателей российской нефти и газа.

Ранее Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил о множестве договоренностей по ряду вопросов, но отказался называть их сделкой.

Владимир Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.