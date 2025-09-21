Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

Tекст: Алексей Дегтярев

Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

На месте работают профильные службы, добавил он.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.