Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди
Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.
Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.
На месте работают профильные службы, добавил он.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.
В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.