Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Черного моря, еще два БПЛА нейтрализованы над Брянской и один – над Курской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Минобороны сообщило о 149 украинских беспилотниках, сбитых над российскими регионами.
В течение пяти часов в субботу в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.