    США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    21 сентября 2025, 07:20 • Новости дня

    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России

    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Черного моря, еще два БПЛА нейтрализованы над Брянской и один – над Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Минобороны сообщило о 149 украинских беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

    В течение пяти часов в субботу в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    @ Natalya Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил ведущий конкурса от России певец Алексей Воробьев.

    «Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году», – сказал Воробьев.

    Об этом стало известно после того, как все страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу «Интервидение».

    Итогом выступления участников стало попурри из русских песен: хор исполнил тему из песен «Подмосковные вечера» и «Конь» группы «Любэ», ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина спели «Эхо любви», Татьяна Куртукова – мотив своего хита «Матушка», а Клава Кока – «Трава у дома». елагея исполнила песню «Течет река Волга», а Александр Маршал вместе со всеми артистами исполнил строки из песни Басты «Сансара».

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    ВСУ атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.

    По разным районам региона ВСУ применили 161 беспилотник и провели 54 обстрела. Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Белгородский район атаковали 13 дронов, десять из них сбиты. В результате повреждены автомобили и частные дома, в одном случае произошел пожар. В Борисовском районе зафиксировано пять атак дронами, три из которых были сбиты, ранены два бойца «Орлана». Валуйский округ подвергся восьми ударам БПЛА, большинство которых были подавлены, серьезных последствий не зафиксировано.

    В Волоконовском районе два FPV-дрона повредили хозпостройку и два частных дома. Грайворонский округ подвергся шести обстрелам и 18 атакам дронами, два из которых сбиты. В результате повреждены социальные объекты и транспорт, один автомобиль сгорел.

    В Краснояружском районе зафиксированы пять обстрелов и 61 атака дронами, 15 из которых сбили. В результате погиб мужчина, трое человек получили ранения, повреждены коммерческие объекты, хозпостройки и транспорт.

    Ракитянский район атаковали пять дронов, один был сбит, ранена женщина, повреждены автомобили и тепловоз. В Старооскольском округе ПВО сбила три беспилотника, последствий нет. По Шебекинскому округу выпущено три боеприпаса и нанесено 49 ударов дронами, большая часть была сбита, пострадали предприятия, дома и транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы.

    ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.

    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша

    Tекст: Ирма Каплан

    Победитель «Интервидения» из Вьетнама Дык Фук выиграл денежный приз в размере 30 млн рублей, который намерен потратить не совсем обычным образом.

    «Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – приводит РИА «Новости» слова победителя, сказанные им в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

    Дык Фук добавил, что для него было бы большой честью сделать совместный номер с  русскими артистами и доучить русский язык. Кроме того, он мечтает «своими руками» написать песню на русском языке.

    После победы артист признался, что чаще всего слушал песни конкурсантов из России, Белоруссии и Казахстана. Он также отметил, что шокирован победой, к тому же, если бы не отказ Shaman от оценок жюри, победа могла бы от него ускользнуть.

    «Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <…> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и песня тоже прекрасна», – цитирует Дык Фук ТАСС.

    Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, о чем сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    Пушков предсказал Стуббу первенство в рейтинге авторов нелепых реплик
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Финляндии Александера Стубба, который, как выразился Пушков, сморозил явную глупость, заявив, что у России якобы «нет абсолютно никакого права голоса» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности Украины.

    «Если бы у России не было права голоса, (американский президент Дональд) Трамп не стал бы встречаться с Путиным на Аляске. Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирование украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касается ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба», – отметил Пушков в Telegram-канале.

    Он указал на то, что подобные Стуббу 3,5 года «тужатся чего-то добиться, но ничего у них не выходит»,  а главная причина тому в попытках навязать Москве условия, которые для нее неприемлемы.

    Сенатор напомнил реплику Трампа о трех годах для переговоров и разрешения конфликта, но этого не произошло, так как Европа не хочет, не может и не способна «добиться урегулирования»

    «Так что Стуббу следовало бы взять свои слова обратно. Иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных самыми нелепыми заявлениями, и даже начнет состязаться за первое место с Анналеной Бербок», – предсказал Пушков будущее риторике Стубба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    В Херсонской области три человека пострадали после удара дрона по автомобилю

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.

    Два пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, третьему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

    Кроме того, за последние сутки противник обстрелял несколько населенных пунктов региона. Под удар попали Алешки, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка и Солонцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо обвинил власти Украины и Запад в создании риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. МАГАТЭ сообщило о получении сведений о новых артиллерийских обстрелах в районе станции.

    Посол Мексики восхитился безопасностью и общественным транспортом в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    «Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», – поделился дипломат с РБК.

    Он сообщил, что жизнь в Москве ему кажется привлекательной благодаря культурным проектам, безопасности и удобному общественному транспорту.

    Эдуардо Вильегас Мехиас упомянул, что неоднократно посещал Оренбург, Екатеринбург и Саратов.

    «Так что я не ограничен знакомством только со столичной витриной. Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет», – добавил посол.

    Господин Мехиас  признал, что незнание языка может затруднить туристам пребывание в России, однако он изучает русский и может немного объясняться.

    Посол подчеркнул, что дружественные отношения между Мексикой и Россией способствуют активному политическому взаимодействию и расширяют диалог на разных уровнях.

    По его словам, продвижение мексиканской культуры через конференции и выставки помогает россиянам узнать о стране больше, чем стереотипы о текиле и марьячи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос, который прибыл в Москву на открытие Московской международной недели кино, посетовал на незнание американцами России и назвал кино связующим звеном.

    Сенатор Епифанова объяснила штрафы сдающим квартиры арендодателям

    Tекст: Ирма Каплан

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой и возможными штрафами, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

    В 2025 году около половины российских владельцев квартир, сдающих их в аренду, могут получить штрафы за неуплату налогов. Она пояснила, что контроль ФНС усилился: налоговая инспекция стала анализировать банковские переводы, сверять данные с Росреестром, отслеживать объявления о сдаче жилья и учитывать обращения граждан.

    «Властям на местах следует максимально помогать арендодателям выходить из полутеневого сектора аренды жилья, создавая удобные условия для легализации доходов и снижая страх людей перед наказаниями», – заявила Епифанова «Газете.Ru».

    По ее словам, штрафы за неуплату налогов могут достигать 40% от суммы долга. В редких случаях при умышленном уклонении от уплаты налогов с дохода более 2,7 млн рублей за три года возможно уголовное преследование.

    Арбитражный управляющий отметила, что такие меры в основном касаются профессиональных арендодателей и частных инвесторов, владеющих несколькими квартирами, особенно в столичных городах.

    Сенатор выразила уверенность, что подавляющее большинство обычных граждан не столкнется с уголовной ответственностью и призвала власти создавать условия для легализации доходов от аренды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова, комментируя вступивший в силу запрет дачникам заниматься бизнесом на своем участке, пояснила, что сдавать дачные дома в аренду посуточно или на длительный срок в частном порядке по-прежнему не запрещено.

    Проживание в неприватизированной квартире

    ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.


    Вучич заявил о давлении и страхе из-за приглашения в Сербию главы МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможный визит главы МИД России Сергея Лаврова на военный парад «Сила единства» в Сербии 20 сентября заставил «обрывать телефоны» диппредставительства западных стран в Белграде, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич сообщил: когда некоторые газеты объявили, что на военный парад приедут специальные гости, в том числе и из арабских стран, стали звонить из всех дипведомств западных стран.

    «Они спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, это же будет скандал! Поскольку они ничего не знали, за мной буквально началась гонка. Я сказал Тане Йович (советник президента по внешнеполитическим делам – прим. ВЗГЛЯД), чтобы она просила всех перезвонить мне. Тогда половина из них не станут этого делать и остынет от своих намерений, от  желания кричать и угрожать», – передает Objektiv слова Вучича заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской.

    В субботу, 20 сентября в Белграде в честь Дня сербского единства прошел военный парад, на котором присутствовали глава ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, главы минобороны Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Сербии в России Момчило Бабич сообщил о постоянном давлении со стороны западных дипломатов и решении отвергнуть призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.

    Фигуристка Медведева поздравила Петросян и обратилась к ISU и МОК
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026 и обратилась к ISU и МОК в Telegram-канале.

    «Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз – вы снова сделали невозможное возможным», – сказано в посте.

    Медведева отметила борьбу, победы и огромный труд Петросян, которые, по убеждению чемпионки, приведут к успеху и высоким спортивным достижениям.

    «А Международному союзу конькобежцев (ISU ) и МОК хочется пожелать одного – включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», – резюмировала Медведева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания.


    Депутат Цунаева рассказала об индексации зарплат с 1 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда бюджетников повысят на 7,6%, при этом индексация не коснется региональных учреждений, рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

    Индексация зарплат на 7,6% с 1 октября 2025 года затронет военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елены Цунаевой, это запланированная мера правительства России.

    «Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока», – рассказала она ТАСС.

    Также, по словам депутата, индексация затронет гражданский персонал воинских частей и работников федеральных государственных органов.

    Цунаева добавила, что пенсионерам силовых ведомств повысят пенсии соответствующим образом. Однако октябрьская индексация не затронет сотрудников муниципальных и региональных учреждений – решение о повышении их зарплат остается в компетенции местных властей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Говырин указывал, что с 1 сентября вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что идут подготовка к индексации государственных социальных выплат, включая детские пособия, несмотря на экономические сложности.

    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Двести жильцов девятиэтажки были эвакуированы из-за пожара в Дербенте

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за возгорания кровли девятиэтажного дома в Дербенте 200 жильцов были эвакуированы, сообщил Telegram-канал ГУ МЧС Дагестана.

    «По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли девятиэтажного многоквартирного дома в городе Дербенте. Эвакуировано 200 жильцов», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что пожар локализован, пожарные продолжают тушение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожар, произошедший в жилом доме в Иванове, вызвал частичное обрушение кровли. В трехэтажном жилом доме в Иванове  произошел крупный пожар, были эвакуированы 45 человек.

    Балицкий упрекнул МАГАТЭ в «сухих отчетах» о радиационном фоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после очередных атак дронами ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) высказался о миссии экспертов МАГАТЭ, которых в очередной раз спасали от ударов дронами, но все, что они могут заявить – только уровень радиационной опасности на объекте.

    «А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли – их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», – отметил Балицкий в Telegram-канале.

    Глава Запорожской области недоумевает, почему нет решительного осуждения, нет призыва «Прекратите обстреливать ЗАЭС!»

    «Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?» – недоумевает он.

    Балицкий отметил, что двойные стандарты стали нормой, поэтому «можно бомбить атомную станцию и оставаться «жертвой» в глазах Запада».

    «Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются «нужной» стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель. Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела. Глава Запорожской области Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС. В субботу, 20 сентября, Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы.

