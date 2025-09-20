Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Системы ПВО сбили пять украинских БПЛА над двумя регионами
Минобороны сообщило о пяти сбитых БПЛА над Белгородской и Курской областями
В течение пяти часов в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.
Системы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Как говорится в официальном сообщении, в субботу, 20 сентября, с 12.00 до 17.00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО сбили три беспилотника над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области.
Ранее в Самарской области при атаке беспилотников погибли четыре человека. ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 160 беспилотниками.
Минобороны сообщило о сбитии за ночь в субботу 149 украинских беспилотников.