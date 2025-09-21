Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Прокуратура Крыма запустила горячую линию после атаки БПЛА
Прокуратура Крыма сообщила в Telegram-канале о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион, а также обеспечение взаимодействия со всеми ведомствами для оперативного оказания им медицинской и иной помощи.
«Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08. На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов», – сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.
Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России также сообщил о телефонах, по которым можно узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21 сентября из поселка Форос: +79785023927, +73654260331.
Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.