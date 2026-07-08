Первую в новейшей истории некруглую монету решили выпустить в США

Tекст: Мария Иванова

В июле Соединенные Штаты выпустят уникальные памятные деньги, передает РИА «Новости».

«Монетный двор США с гордостью возвещает о 250-летии независимости Америки, выпуская «Звон Свободы – Колокол Свободы» в оригинальном дизайне и ограниченной серией... В честь годовщины основания нашей страны выпущена монета в форме колокола Свободы, которая станет первой некруглой монетой в новейшей истории США», – говорится в сообщении.

На лицевой стороне выгравируют надписи Liberty и In God We Trust, а на реверсе – историческое здание в Филадельфии и девиз E Pluribus Unum. Всего отчеканят по 2026 экземпляров трех типов из золота и серебра. Самый дорогой 28-граммовый вариант обойдется почти в 1,5 млн рублей, а серебряный – в 57,4 тысячи.

Продажи стартуют 16 июля с лимитом в одну монету на семью. До этого некруглые деньги в виде восьмиугольника чеканили в США лишь в 1915 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США обсуждало возможность выпуска однодолларовой монеты с изображением Дональда Трампа к 250-летию страны.

Представители Демократической партии раскритиковали идею создания памятной золотой монеты с портретом президента

Позже американские законодатели-республиканцы предложили напечатать к юбилею государства банкноту номиналом 250 долларов с лицом главы Белого дома.