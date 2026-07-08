AP: Суд Лондона определит судьбу однополого секса на Тринидаде

AP: Британский суд рассмотрит законность запрета однополых связей в Тринидаде

Tекст: Мария Иванова

Десятилетняя борьба за права сексуальных меньшинств в Тринидаде и Тобаго может завершиться в среду в апелляционном суде Британии, передает Associated Press.

Иск был подан в феврале 2017 года Джейсоном Джонсом. Он заявил, что законы колониальной эпохи, запрещающие однополые связи, противоречат конституции. Виновным по этим нормам грозит до пяти лет лишения свободы.

«Его опыт является частью более широкой картины», – заявили представители правозащитных групп, поддерживающих истца.

Джонс считает, что криминализация подобных отношений является исключительно моральной позицией. По его мнению, христианская мораль не должна считаться универсальной в светском и многонациональном обществе.

Судебный комитет Тайного совета состоит из пяти судей. Они могут вынести решение сразу после окончания слушаний, хотя жесткие сроки для этого не установлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Ганы одобрил законопроект о криминализации движения ЛГБТ* (признано в России экстремистским и запрещено).

Конституционный суд Доминиканы отменил запрет на однополые отношения в армии.

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