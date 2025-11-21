Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
В Доминикане отменили уголовный запрет на содомию в армии
Суд Доминиканы отменил тюремные сроки за однополые отношения в армии и полиции
Конституционный суд Доминиканы признал неконституционными статьи, предусматривавшие уголовную ответственность за однополые отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) среди военнослужащих и полицейских.
Доминиканский конституционный суд отменил запрет на однополые отношения в армии и национальной полиции, передает РИА «Новости». До этого действовали статьи законов, предусматривавшие тюремное заключение за «содомию» среди военнослужащих и полицейских.
Суд пришел к выводу, что данные нормы противоречат конституции страны и гарантированному запрету дискриминации.
Иск о признании этих статей неконституционными подали юристы Андерсон Хавиэль Дироси де Леон и Патрисия М. Сантана Нина. Суд принял решение единогласно 18 ноября.
Отмена запрета вызвала оживленную дискуссию внутри страны. Правозащитники считают это шагом к равенству, тогда как религиозные лидеры и часть политиков выступили против, называя решение угрозой моральным ценностям. При этом, несмотря на изменения в военных и полицейских законах, однополые браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Доминикане по-прежнему официально не признаны.
