В Доминикане отменили уголовный запрет на содомию в армии

Суд Доминиканы отменил тюремные сроки за однополые отношения в армии и полиции

Tекст: Вера Басилая

Доминиканский конституционный суд отменил запрет на однополые отношения в армии и национальной полиции, передает РИА «Новости». До этого действовали статьи законов, предусматривавшие тюремное заключение за «содомию» среди военнослужащих и полицейских.

Суд пришел к выводу, что данные нормы противоречат конституции страны и гарантированному запрету дискриминации.

Иск о признании этих статей неконституционными подали юристы Андерсон Хавиэль Дироси де Леон и Патрисия М. Сантана Нина. Суд принял решение единогласно 18 ноября.

Отмена запрета вызвала оживленную дискуссию внутри страны. Правозащитники считают это шагом к равенству, тогда как религиозные лидеры и часть политиков выступили против, называя решение угрозой моральным ценностям. При этом, несмотря на изменения в военных и полицейских законах, однополые браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Доминикане по-прежнему официально не признаны.

