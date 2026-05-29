29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.0 комментариев
В США захотели выпустить 250-долларовую купюру с портретом Трампа
Республиканцы хотят выпустить купюру в 250 долларов с портретом Дональда Трампа к 250-летию США, но инициатива столкнулась с законодательными препятствиями.
Американские законодатели-республиканцы предложили выпустить банкноту номиналом 250 долларов с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Axios. Однако федеральный закон запрещает помещать портреты живых людей на валюту США, что создает серьезное препятствие для реализации этой идеи без одобрения Конгресса.
Казначейство США ранее объявило, что подпись президента появится на бумажных деньгах в честь 250-летия страны, что станет первым подобным случаем для действующего главы государства. Представитель ведомства подтвердила, что Бюро гравировки и печати активно готовится к выпуску памятной банкноты в ответ на законодательную инициативу.
В прошлом году член палаты представителей Джо Уилсон внес законопроект, обязывающий министра финансов Скотта Бессента напечатать такие купюры. По словам представителя комитета, сейчас ведутся обсуждения этой идеи с конгрессменами и сенаторами. Казначей США Брэндон Бич поддержал предложение и даже запросил прототипы банкнот.
«Только портрет умершего человека может быть размещен на валюте и ценных бумагах США», – гласит американский закон. Кроме того, законодательство не предусматривает выпуск купюр номиналом 250 долларов. Несмотря на это, Бессент не видит ничего предосудительного в том, чтобы президент США оказался на юбилейной банкноте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запросила разработку банкноты номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа.
К юбилею независимости страны власти анонсировали появление изображения главы государства внутри новых паспортов.
Весной представители Демократической партии раскритиковали идею выпуска памятной золотой монеты с лицом действующего президента.