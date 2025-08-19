Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.0 комментариев
Рассекречены документы об использовании Японией чумных бомб и баллонов с тифом
ФСБ рассекретила документы об использовании Японией чумных бомб
Японские военные во время Второй мировой войны разрабатывали и применяли бактериологическое оружие, включая использование чумных бомб и баллонов с тифом, следует из рассекреченных архивных документов ФСБ России.
Рассекреченные архивные документы ФСБ России свидетельствуют о том, что японские военные во Вторую мировую войну применяли бомбы, начиненные переносчиками чумы, в качестве тактического бактериологического оружия против китайских войск с целью задержки их наступления, передает РИА «Новости».
В документах отмечается, что японские отряды массово расстреливали пленных китайских партизан снарядами, зараженными бактериями чумы, сибирской язвы и холеры, а жертв собирали по всей территории Маньчжурии.
Японский генштаб планировал применять бактериологическое оружие и в наступательных операциях против Красной армии, чтобы вывести из строя личный состав. Также предусматривалось заражение оставляемых территорий при отступлении, чтобы вызвать массовые эпидемии среди противника и местного населения.
Японцы в 1935–1936 годах создали специальные подразделения – отряды №731 и №100 с филиалами, занимавшиеся разработкой и испытаниями бактериологического оружия. Во время конфликта на Халхин-Голе в 1939 году, при отступлении, сотрудники отряда №731 вылили в реку Халхин-Гол баллоны с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии, что было направлено на отравление советских и монгольских военнослужащих.
Быстрое наступление советских войск сорвало планы Японии по массовому использованию бактериологического оружия. Командование Квантунской армии было вынуждено уничтожить всю документацию, базы и запасы. В августе 1945 года генерал Ямада признал на допросе, что японская сторона лишилась возможности применить бактериологическое оружие против советских войск.
Во вторник исполняется 80 лет со дня окончания Маньчжурской стратегической наступательной операции (9–19 августа 1945 года), в ходе которой советские войска разгромили основные силы японской Квантунской армии и ее сателлитов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харбине представили более 3 тыс. страниц новых документов и материалов о преступлениях японского отряда 731 во Вторую мировую войну. На острове Шумшу в Сахалинской области состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Марш Знамени Победы».
Президент России Владимир Путин к 80-летию Курильской десантной операции на острове Шумшу направил поздравление, которое зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко во время открытия первой очереди мемориального комплекса.
В 1945 году 18 августа началась Курильская десантная операция, после которой Курильские острова, оккупированные Японией, вернулись в состав России.