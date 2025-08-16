Tекст: Дмитрий Зубарев

Новые доказательства преступлений японского «отряда 731» времен Второй мировой войны были представлены в Харбине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа». Среди обнародованных материалов – 3010 страниц архивных документов, 194 минуты видеозаписи, 312 фотографий, 12 открыток и восемь писем, которые подробно изобличают деяния японских милитаристов, связанные с бактериологической войной.

Директор Музея доказательств преступлений «отряда 731» Цзинь Чэнминь подчеркнул, что среди представленных документов есть уголовные дела и исторические материалы официальных японских учреждений, которые служат ключевыми источниками для изучения деятельности подразделений бактериологической войны. По его словам, новые доказательства раскрывают дополнительные детали работы «отряда 731» и доказывают, что его деятельность была организованным государственным преступлением, совершенным по приказу сверху.

Глава МИД Китая Ван И отметил, что и сегодня в Японии есть силы, пытающиеся отрицать агрессию, а также искажать и фальсифицировать военную историю. В самом отряде 731 Квантунской армии японская сторона разрабатывала и испытывала на людях бактериологическое оружие, включая чуму, сибирскую язву, холеру и тиф. Выжившие подвергались повторным экспериментам, а у живых людей изымались органы для наблюдения за распространением инфекции по телу.

По воспоминаниям сотрудников отряда, в лабораториях погибло около 3 тыс. человек разных национальностей, включая китайцев, корейцев и русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число жертв могло достигать 10 тыс. человек.

После разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в котором ключевую роль сыграла Красная армия, США сформировали группу для поиска японских специалистов. Руководители отряда 731 Сиро Исии и Масадзи Китано были укрыты американцами в обмен на результаты экспериментов, а просьбы СССР выдать их для суда неоднократно отклонялись Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в музее Харбина впервые показали видеозапись с признанием японского врача о массовых экспериментах отряда № 731 над пленными. Работы в биолабораториях на Украине назвали схожими с японским проектом биологического оружия. Украина сравнивается с Японией времен Второй мировой по уровню бактериологической угрозы.