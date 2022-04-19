Эксперты: Украина сравнима с Японией времен Второй мировой по бактериологической угрозе

Обстоятельства Хабаровского процесса – суда над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии по обвинению в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны – сравнимы с бактериологической угрозой, выращенной на Украине, считают эксперты.

На основании документов Центрального архива ФСБ России и территориальных управлений ФСБ России, Архива внешней политики МИД России был подготовлен сборник архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особый интерес представляют протоколы допросов генерал-полковника японской армии, бывшего главнокомандующего Квантунской армией Ямада Отозоо – ключевого подсудимого на Хабаровском процессе. В своих показаниях он сообщал, что в составе Квантунской армии подразделение «отряд 731» проводило работу по массовому изготовлению бактерий чумы, тифа, паратифа, дизентерии, холеры, туберкулеза и др. как средства бактериологического оружия», – рассказал начальник Управления регистрации архивных фондов ФСБ России Алексей Васильев.

В издании представлены документы, созданные на русском и японском языках, в том числе трофейные, из пяти архивных фондов и двух коллекций. Публикуемые документы полностью рассекречены.

«Одна из граней проекта «Без срока давности» – расследование вновь выявленных преступлений нацистов и их пособников против мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Однако с каждым днем мы все больше убеждаемся, что нацизм продолжает свое существование. Проект «Без срока давности» оказался не только историей, это наша современность. Можно привести множество аналогий между действиями нацистской Германии и ее союзников с современными украинскими неонацистами. Презентуя сегодня сборник документов Хабаровского процесса – возникает четкая параллель с бактериологической угрозой, выращенной на Украине. СССР тогда выступил инициатором придания гласности готовящейся бактериологической войны. Как сегодня Россия – вновь спасает мир от бактериологической угрозы», – заявила депутат Елена Цунаева.

Несмотря на то, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) еще 26 марта 1975 г., в последние годы на ее территории при поддержке США активно велись разработки по созданию биологического оружия. Полученные Минобороны документы подтверждают, что 30 украинских лабораторий были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность в стране.

«Что объединяет сейчас Украину и Японию? И одни и другие не располагали атомным оружием. Те и другие не располагают оружием массового поражения. Если мы думаем, что сейчас ликвидировали эти лаборатории в Харькове, в Одессе, во Львове, в других местах, мы знаем, что там 30 таких лабораторий. Не располагают у себя США в стране биолаборатории, а стараются приблизить к нашим границам», – сказал заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев.

Отметим, 7 марта 2022 г. начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил России генерал Игорь Кириллов сообщил, что лаборатории Украины работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний – чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Целью было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через перелетных птиц.

«Эти лаборатории одним фактом существования представляли опасность всем нам. Потому что соблюсти все меры техники безопасности, которая существует в этих лабораториях, работающих с такими инфекциями, это очень дорогое удовольствие. Даже тот факт, что эти лаборатории работают на территории смежных государств с нами, уже вызывает беспокойство даже европейских партнеров стран НАТО. В частности, в Словакии уже об этом задавались вопросом», – сказал микробиолог, главный специалист 27-го Научного центра Министерства обороны РФ Михаил Супотницкий.