В Сахалинской области стартовала акция «Марш Знамени Победы»

Tекст: Валерия Городецкая

Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и началу Курильской десантной операции, последней крупной битвы Второй мировой войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Копию Знамени Победы внесли на гору Северная, после чего девять активистов из разных регионов и освобожденных территорий получили реликвии для проведения памятных мероприятий по стране.

«Когда я смотрю на это алое полотнище, перед глазами наши Герои. Они шли вперед, не щадя своих жизней, чтобы мы с вами могли жить в мире. Мы на острове Шумшу, где была поставлена точка во Второй мировой войне. Земля здесь пропитана кровью советских воинов, их мужеством, их безграничной любовью к Родине! Спустя 80 лет, мы с трепетом в сердце передаем копии этой священной реликвии по всей России. Это наша клятва, данная павшим. Мы будем достойны их подвига», – отметила директор Роспатриотцентра Елена Беликова.

В рамках памятного дня на Шумшу также провели церемонию зажжения Вечного огня. Честь зажечь огонь предоставили участнику СВО Алиасу Авидзба и юной экспедиционерке Полине Чумак из Пензенской области. Огонь памяти отправился по стране, а в сентябре будет доставлен в Десногорск.

В этот же день был открыт памятник в честь 80-летия Курильской десантной операции и подвига Героев Советского Союза Петра Ильичева и Николая Вилкова. Монумент стал первой частью будущего мемориального комплекса, посвященного победе Красной Армии над Японией.

Для молодежных и патриотических групп организовали образовательную программу, включающую реконструкцию исторических боев, спортивные соревнования и экспедиции по местам сражений. В мероприятиях приняли участие реконструкторы, участники СВО, представители «ЮНАРМИИ» и поисковых движений из 24 регионов страны.